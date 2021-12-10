Укр

"Прочь из украинских портов": в Киеве устроили митинг против Ахметова и Васькова (фоторепортаж)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Белые бумажные кораблики символизировали украинские суда Новость обновлена 10 декабря 2021, 15:10
Белые бумажные кораблики символизировали украинские суда

Митингующие призвали защитить украинский военный флот.

Плакаты с лицами бизнесмена Рината Ахметова и замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, "облитыми" кровью и белые бумажные кораблики в центре Киева. Под стенами Офиса президента митинговали около ста представителей общественной организации Украинская народная самооборона.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Митинг у стен Офиса президента
Митинг у стен Офиса президента
УНСО стала на защиту украинского флота
УНСО стала на защиту украинского флота
Митинг собрал около 100 участников
Митинг собрал около 100 участников

Акция была посвящена защите украинского военного флота. По мнению участников митинга, российские компании, работающие в украинских водах – это угроза национальной безопасности. Митингующие также вспомнили про ситуацию при оккупации Крыма в 2014, когда "украинский флот был заблокирован в Донузлаве только двумя судами". Организаторы считают, что ситуация может повториться.

УНСО на митинге под Офисом президента
УНСО на митинге под Офисом президента
Васькова считают "ставленником" Ахметова
Васькова считают "ставленником" Ахметова

Среди требований митингующих — убрать российские компании из украинских портов и уволить тех, кто санкционировал их присутствие. Как одного из них выделяют Юрия Васькова. Также требования касаются ООО "Трансшип", которая по словам организаторов, "была замечена СБУ в сотрудничестве со страной-оккупантом".

Российские компании гонят прочь из украинских портов
Российские компании гонят прочь из украинских портов
УНСО обратились к Ахметову
УНСО обратились к Ахметову

Васькова называют человеком Ахметова. Якобы, он получил должность по личной протекции бизнесмена. СМИ отмечали, что еще во время работы начальником Одесского порта Васьков действовал в интересах Ахметова. Инсайдеры сообщают, что партнерство продолжилось, в частности, в вопросах перевалки руды.

"Окровавленный" Ринат Ахметов
"Окровавленный" Ринат Ахметов
Васькова митингующие считают одним из тех, кто лоббирует компании РФ
Васькова митингующие считают одним из тех, кто лоббирует компании РФ

Охрану порядка на месте обеспечивали Нацгвардия и спецназ полиции. В ведомстве сообщают, что нарушений правопорядка не было.

Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал, что у Ахметова и украинского президента Владимира Зеленского нарастает конфликт. Во время пресс-марафона глава государства сообщил о госперевороте при вероятном участии Ахметова. Отметим, что он не состоялся.

Теги:
#Митинг #Ринат Ахметов #УНСО #Юрий Васьков #Офис Президента
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