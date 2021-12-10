"Прочь из украинских портов": в Киеве устроили митинг против Ахметова и Васькова (фоторепортаж)

Митингующие призвали защитить украинский военный флот.

Плакаты с лицами бизнесмена Рината Ахметова и замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, "облитыми" кровью и белые бумажные кораблики в центре Киева. Под стенами Офиса президента митинговали около ста представителей общественной организации Украинская народная самооборона.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Митинг у стен Офиса президента

УНСО стала на защиту украинского флота

Митинг собрал около 100 участников

Акция была посвящена защите украинского военного флота. По мнению участников митинга, российские компании, работающие в украинских водах – это угроза национальной безопасности. Митингующие также вспомнили про ситуацию при оккупации Крыма в 2014, когда "украинский флот был заблокирован в Донузлаве только двумя судами". Организаторы считают, что ситуация может повториться.

УНСО на митинге под Офисом президента

Васькова считают "ставленником" Ахметова

Среди требований митингующих — убрать российские компании из украинских портов и уволить тех, кто санкционировал их присутствие. Как одного из них выделяют Юрия Васькова. Также требования касаются ООО "Трансшип", которая по словам организаторов, "была замечена СБУ в сотрудничестве со страной-оккупантом".

Российские компании гонят прочь из украинских портов

УНСО обратились к Ахметову

Васькова называют человеком Ахметова. Якобы, он получил должность по личной протекции бизнесмена. СМИ отмечали, что еще во время работы начальником Одесского порта Васьков действовал в интересах Ахметова. Инсайдеры сообщают, что партнерство продолжилось, в частности, в вопросах перевалки руды.

"Окровавленный" Ринат Ахметов

Васькова митингующие считают одним из тех, кто лоббирует компании РФ

Охрану порядка на месте обеспечивали Нацгвардия и спецназ полиции. В ведомстве сообщают, что нарушений правопорядка не было.

Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал, что у Ахметова и украинского президента Владимира Зеленского нарастает конфликт. Во время пресс-марафона глава государства сообщил о госперевороте при вероятном участии Ахметова. Отметим, что он не состоялся.