Укр

В Киеве возле вокзала произошел масштабный пожар (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
80
В столице вспыхнули склады Новость обновлена 10 декабря 2021, 16:57
В столице вспыхнули склады

Из помещений эвакуировали шесть человек

В пятницу, 10 декабря, на втором этаже здания, расположенного в Соломенском районе города Киева, вспыхнул ужасный пожар. В момент возгорания там находились люди.

Как сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве, пожар возник около 13 часов в офисно-складском помещении по улице Льва Толстого.

На ул. Льва Толстого в столице возник пожар
На ул. Льва Толстого в столице возник пожар

По указанному месту оперативно прибыли спасатели, которые установили, что очаг возгорания находился в одной из комнат на втором этаже, а общая его площадь составила 200 квадратных метров.

В Киеве спасатели ликвидировали возгорание складских помещений
В Киеве спасатели ликвидировали возгорание складских помещений

Спасатели "Службы 101" с помощью выдвижной лестницы эвакуировали людей и, обнаружив основной источник водоснабжения, приступили к тушению.

В общей сложности на ликвидацию чрезвычайного происшествия привлекли шесть спецавтомобилей и 25 бойцов из личного состава ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.

К ликвидации возгорания привлекли 25 бойцов ГСЧС
К ликвидации возгорания привлекли 25 бойцов ГСЧС
Общая площадь пожара достигла 200 кв.м.
Общая площадь пожара достигла 200 кв.м.
Во время пожара в помещениях находились люди
Во время пожара в помещениях находились люди
Столичным чрезвычайникам удалось локализовать пламя
Столичным чрезвычайникам удалось локализовать пламя

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как на одном из самых популярных рынков столицы вспыхнул пожар. Более трех десятков спасателей занимались ликвидацией возгорания в течение часа, но часть зданий все же спасти не успели.

Теги:
#Пожар #Карта #ДСНС #Київ
С пластиком в Украине будут бороться ради сохранения экологии
Украина
Из магазинов исчезнут копеечные "одноразовые" пакеты: что будет дальше
Дата публикации
Дата публикации
Категория
С пластиком в Украине будут бороться ради сохранения экологии
Из магазинов исчезнут копеечные "одноразовые" пакеты: что будет дальше
Дата публикации
Категория
Львовский облсовет
Украинские депутаты решили переименовать РФ в Московию: россияне в шоке (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Цены на сигареты тем временем только повышаются
Монополия по-украински от Гетманцева: кто и как пытается подмять табачный рынок Украины
Дата публикации
Категория
Президенты не впервые обсуждают вопросы безопасности Украины
Разговор Байдена с Зеленским: в Белом доме озвучили свою версию и ключевой момент
Дата публикации
Категория
Беловежские соглашения констатировали смерть СССР
Витольд Фокин: Особой радости от распада СССР я не испытывал