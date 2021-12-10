В Киеве возле вокзала произошел масштабный пожар (фото)
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Из помещений эвакуировали шесть человек
В пятницу, 10 декабря, на втором этаже здания, расположенного в Соломенском районе города Киева, вспыхнул ужасный пожар. В момент возгорания там находились люди.
Как сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве, пожар возник около 13 часов в офисно-складском помещении по улице Льва Толстого.
По указанному месту оперативно прибыли спасатели, которые установили, что очаг возгорания находился в одной из комнат на втором этаже, а общая его площадь составила 200 квадратных метров.
Спасатели "Службы 101" с помощью выдвижной лестницы эвакуировали людей и, обнаружив основной источник водоснабжения, приступили к тушению.
В общей сложности на ликвидацию чрезвычайного происшествия привлекли шесть спецавтомобилей и 25 бойцов из личного состава ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
Напомним, ранее "Телеграф" писал, как на одном из самых популярных рынков столицы вспыхнул пожар. Более трех десятков спасателей занимались ликвидацией возгорания в течение часа, но часть зданий все же спасти не успели.
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