В Киеве возле вокзала произошел масштабный пожар (фото)

Из помещений эвакуировали шесть человек

В пятницу, 10 декабря, на втором этаже здания, расположенного в Соломенском районе города Киева, вспыхнул ужасный пожар. В момент возгорания там находились люди.

Как сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве, пожар возник около 13 часов в офисно-складском помещении по улице Льва Толстого.

На ул. Льва Толстого в столице возник пожар

По указанному месту оперативно прибыли спасатели, которые установили, что очаг возгорания находился в одной из комнат на втором этаже, а общая его площадь составила 200 квадратных метров.

В Киеве спасатели ликвидировали возгорание складских помещений

Спасатели "Службы 101" с помощью выдвижной лестницы эвакуировали людей и, обнаружив основной источник водоснабжения, приступили к тушению.

В общей сложности на ликвидацию чрезвычайного происшествия привлекли шесть спецавтомобилей и 25 бойцов из личного состава ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.

К ликвидации возгорания привлекли 25 бойцов ГСЧС

Общая площадь пожара достигла 200 кв.м.

Во время пожара в помещениях находились люди

Столичным чрезвычайникам удалось локализовать пламя

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как на одном из самых популярных рынков столицы вспыхнул пожар. Более трех десятков спасателей занимались ликвидацией возгорания в течение часа, но часть зданий все же спасти не успели.