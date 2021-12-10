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У Києві біля вокзалу сталася масштабна пожежа (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У столиці спалахнули склади Новина оновлена 10 грудня 2021, 16:57
У столиці спалахнули склади

З приміщень евакуювали шістьох людей

У п`ятницю, 10 грудня, на другому поверсі будівлі, розташованої у Соломʼянському районі міста Києва, сталася жахлива пожежа. У момент загоряння там знаходилися люди.

Як повідомляє пресслужба головного управління ДСНС України у місті Києві, пожежа виникла в офісно-складському приміщенні по вулиці Льва Толстого близько 13-ї години.

На вул. Льва Толстого в столиці виникла пожежа
На вул. Льва Толстого в столиці виникла пожежа

На місце оперативно прибули надзвичайники, які встановили, що осередок загоряння знаходився в одній з кімнат на другому поверсі, а загальна його площа склала 200 квадратних метрів.

У Києві надзвичайники ліквідують загоряння складських приміщень
У Києві надзвичайники ліквідують загоряння складських приміщень

Рятувальники "Служби 101" за допомогою висувних сходів евакували людей та, знайшовши основне джерело водопостачання, приступили до гасіння.

Загалом на ліквідацію надзвичайної події залучили шість спецавтомобілів та 25 бійців з особового складу ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих.

До ліквідації загоряння залучили 25 бійців ДСНС
До ліквідації загоряння залучили 25 бійців ДСНС
Загальна площа пожежі сягнула 200 кв.м.
Загальна площа пожежі сягнула 200 кв.м.
Під час виникнення пожежі в приміщеннях знаходились люди
Під час виникнення пожежі в приміщеннях знаходились люди
Столичним надзвичайникам вдалося локалізувати полум`я
Столичним надзвичайникам вдалося локалізувати полум`я

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як на одному з найпопулярніших ринків столиці спалахнула пожежа. Понад три десятки рятувальників ліквідували загоряння впродовж години, але частину будівель все ж врятувати не встигли.

Теги:
#Пожежа #Мапа #ДСНС #Київ
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