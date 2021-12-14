Укр

Помянули Гогилашвили "незлым тихим словом": нардепы устроили суматоху в зале Рады (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Принятие законодательных актов сопровождалось перебранкой Новость обновлена 14 декабря 2021, 16:28
Принятие законодательных актов сопровождалось перебранкой

В конфликт вмешался бывший украинский президент Петр Порошенко.

В Верховной Раде Украины во время заседания 14 декабря произошел инцидент между представителями партии "Европейская солидарность", нардепами "Слуги народа" и спикером Русланом Стефанчуком.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места события.

Недоразумение произошло во время выступления Нины Южаниной по вопросам изменения в налоговом законодательстве, связанном с "Дия.Сити". Ей якобы отключали микрофон.

Руслан Стефанчук уговаривал депутатов занять места
Руслан Стефанчук уговаривал депутатов занять места
Конфликт из зала перешел в президиум
Конфликт из зала перешел в президиум

Об этом заявила ее коллега по партии и глава фракции в ВР Ирина Геращенко, которая назвала "Гогишвили" того, кто представлял проект. Вероятно, она имела в виду Александра Гогилашвили, которого недавно уволили с поста замглавы МВД после публикации видео с оскорблениями в адрес полицейского на блокпосту Краматорска. После слов Геращенко ей отключили микрофон.

Петр Порошенко общается с Русланом Стефанчуком
Петр Порошенко общается с Русланом Стефанчуком
К конфликту присоединились и другие депутаты
К конфликту присоединились и другие депутаты

Затем, уже во время обсуждения миграционного законодательства Геращенко снова взяла слово и отметила, что "Гогишвили уже действительно стало почти ругательством, но не нужно оппозиции, когда она говорит про то, что пол парламента пользуется лексикой Гогишвили, отключать микрофон".

Конфликт удалось уладить мирно
Конфликт удалось уладить мирно
Рядом с Петром Порошенко Ирина Геращенко и Нина Южанина, которым отключали микрофон
Рядом с Петром Порошенко Ирина Геращенко и Нина Южанина, которым отключали микрофон

После этих слов Геращенко в зале парламента началась суматоха. Спикеру пришлось звонить в звонок, чтобы привлечь внимание депутатов и "снизить градус" дискуссии. К бурному диалогу в Верховной Раде присоединился и Петр Порошенко. Отметим, что они пошли к местам партии "Слуга народа", поскольку от нардепа Александра Ковальчук в адрес Ирины Геращенко прозвучала фраза "на место". За свои слова он извинился в президиуме.

Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал, что Верховную Раду могут перевести на онлайн работу. Таким образом ни больничные, ни командировка, ни пандемия не смогут помешать волеизъявиться народным избранникам.

Теги:
#Верховная Рада #Ирина Геращенко #Нардепы #Слуга народа #Руслан Стефанчук #Европейская солидарность
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