Помянули Гогилашвили "незлым тихим словом": нардепы устроили суматоху в зале Рады (фото)

В конфликт вмешался бывший украинский президент Петр Порошенко.

В Верховной Раде Украины во время заседания 14 декабря произошел инцидент между представителями партии "Европейская солидарность", нардепами "Слуги народа" и спикером Русланом Стефанчуком.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места события.

Недоразумение произошло во время выступления Нины Южаниной по вопросам изменения в налоговом законодательстве, связанном с "Дия.Сити". Ей якобы отключали микрофон.

Руслан Стефанчук уговаривал депутатов занять места

Конфликт из зала перешел в президиум

Об этом заявила ее коллега по партии и глава фракции в ВР Ирина Геращенко, которая назвала "Гогишвили" того, кто представлял проект. Вероятно, она имела в виду Александра Гогилашвили, которого недавно уволили с поста замглавы МВД после публикации видео с оскорблениями в адрес полицейского на блокпосту Краматорска. После слов Геращенко ей отключили микрофон.

Петр Порошенко общается с Русланом Стефанчуком

К конфликту присоединились и другие депутаты

Затем, уже во время обсуждения миграционного законодательства Геращенко снова взяла слово и отметила, что "Гогишвили уже действительно стало почти ругательством, но не нужно оппозиции, когда она говорит про то, что пол парламента пользуется лексикой Гогишвили, отключать микрофон".

Конфликт удалось уладить мирно

Рядом с Петром Порошенко Ирина Геращенко и Нина Южанина, которым отключали микрофон

После этих слов Геращенко в зале парламента началась суматоха. Спикеру пришлось звонить в звонок, чтобы привлечь внимание депутатов и "снизить градус" дискуссии. К бурному диалогу в Верховной Раде присоединился и Петр Порошенко. Отметим, что они пошли к местам партии "Слуга народа", поскольку от нардепа Александра Ковальчук в адрес Ирины Геращенко прозвучала фраза "на место". За свои слова он извинился в президиуме.

Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал, что Верховную Раду могут перевести на онлайн работу. Таким образом ни больничные, ни командировка, ни пандемия не смогут помешать волеизъявиться народным избранникам.