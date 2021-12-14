Згадали Гогілашвілі "незлим тихим словом": нардепи влаштували метушню в залі Ради (фото)

У конфлікт втрутився колишній президент України Петро Порошенко.

У Верховній Раді України під час засідання 14 грудня стався інцидент між представниками партії "Європейська солідарність", нардепами "Слуги народу" та спікером Русланом Стефанчуком.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця події.

Непорозуміння сталося під час виступу Ніни Южаніної з питань зміни у податковому законодавстві, пов’язаному із "Дія.Сіті". Їй нібито відключали мікрофон.

Руслан Стефанчук умовляв депутатів зайняти місця

Конфлікт із зали перейшов до президії

Про це заявила її колега по партії та голова фракції у ВР Ірина Геращенко, яка назвала "Гогішвілі" того, хто представляв проєкт. Ймовірно, вона мала на увазі Олександра Гогілашвілі, якого нещодавно звільнили з посади заступника голови МВС після публікації відео з образами на адресу поліцейського на блокпосту Краматорська. Після слів Геращенко їй вимкнули мікрофон.

Петро Порошенко спілкується із Русланом Стефанчуком

До конфлікту приєдналися й інші депутати

Потім, вже під час обговорення міграційного законодавства Геращенко знову взяла слово і зазначила, що "Гогішвілі вже справді стало майже лайкою, але не потрібно опозиції, коли вона говорить про те, що пів парламенту користується лексикою Гогішвілі, відключати мікрофон".

Конфлікт вдалося залагодити мирно

Поряд із Петром Порошенком Ірина Геращенко та Ніна Южаніна, яким відключали мікрофон

Після цих слів Геращенко у залі парламенту почалася метушня. Спікерові довелося дзвонити у дзвінок, щоб привернути увагу депутатів та "знизити градус" дискусії. До бурхливого діалогу у Верховній Раді приєднався Петро Порошенко. Зазначимо, що вони пішли до місць партії "Слуга народу", оскільки від нардепа Олександра Ковальчука на адресу Ірини Геращенко пролунала фраза "на місце". За свої слова він вибачився у президії.

Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Раніше Телеграф писав, що Верховну Раду можуть перевести на онлайн роботу. Таким чином, ні лікарняні, ні відрядження, ні пандемія не зможуть завадити волевиявленню народних обранців.