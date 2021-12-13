Рада зможе працювати 24/7: у "Слузі народу" розповіли про плани перевести парламент в онлайн

Нардепам пропонують голосувати онлайн.

В Україні може виникнути система онлайн-голосування у Верховній Раді. Це пов’язано з тим, що у сучасному світі існують виклики, які не завжди дають змогу зібратися у будівлі парламенту всім складом.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів речник ВР Руслан Стефанчук.

Він повідомив, що може статися так, що пандемія або можливе вторгнення не дозволять нардепам усім складом зібратися в будівлі на Грушевського, 5. Однак іншої можливості приймати важливі на цей момент рішення просто немає.

Водночас він вказує на досвід Польщі, в якій передбачено механізм голосування онлайн, що дає змогу народним обранцям приймати рішення навіть відсутні в залі засідань.

При цьому Стефачук зазначає, що це стосується не лише Ради, а й голосування на виборах, оскільки можливість реалізувати своє виборче право має не кожен українець, а лише той, хто зможе у певний час прибути у певне місце, аби поставити галочку у бюлетені.

Те саме, за його словами, стосується і депутатів, які на момент важливого голосування можуть хворіти чи перебувати у відрядженні.

"І я дуже хотів би, щоб у нас був запобіжник на випадок чого і ми зберегли функцію та інституційність парламенту. Тому що це стабільність влади, стабільність прийняття рішень у державі", — каже Стефанчук.

Він додав, що наразі Рада очікує від Польщі та ЄС документів, які дозволять вивчити досвід реалізації подібних проектів у країнах Заходу.

Як повідомлялося раніше, "Слуги народу" хочуть переформатувати діяльність державних каналів, на кшталт "Рада" та "ДІМ", щоб збільшити ефірну присутність представників фракції. За даними "Телеграфа", це робиться з метою підвищення рейтингів "СН" перед наступними виборами.

Крім того, співрозмовники у Раді зазначили, що "слуги" шукають можливість перенести дату наступних виборів.