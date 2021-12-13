Укр

Рада сможет работать 24/7: в "Слуге народа" рассказали о планах перевести парламент в онлайн

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Верховна Рада Новость обновлена 13 декабря 2021, 14:49
Верховна Рада

Нардепам предлагают голосовать онлайн.

В Украине может появиться система онлайн-голосования в Верховной Раде. Это связано с тем, что в современном мире существуют вызовы, которые не всегда дают возможность собраться в здании парламента всем составом.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал спикер ВР Руслан Стефанчук.

Он сообщил, что может так случиться, что пандемия или возможное вторжение не позволят нардепам всем составом собраться в здании на Грушевского,5. Однако другой возможности принимать важные в этот момент решение попросту нет.

Вместе с тем он указывает на опыт Польши, в которой предусмотрен механизм голосования онлайн, что позволяет народным избранникам принимать решения даже отсутствуя в зале заседаний.

При этом Стефачук указывает, что это касается не только Рады, но и голосования на выборах, поскольку возможность реализовать свое избирательное право имеет не каждый украинец, а лишь тот, кто сможет в определенное время прибыть в определенное место, чтобы поставить галочку в бюллетене.

То же, по его словам, касается и депутатов, которые на момент важного голосования могут болеть или пребывать в коммандировке.

"И я бы очень хотел, чтобы у нас был предохранитель на случай чего и мы сохранили функцию и институциональность парламента. Потому что это стабильность власти, стабильность принятия решений в государстве", — говорит Стефанчук.

Он добавил, что в настоящее время Рада ожидает от Польши и ЕС документы, которые позволят изучить опыт реализации подобных проектов в странах Запада.

Как сообщалось ранее, "Слуги народа" хотят переформатировать деятельность государственных каналов, вроде "Рада" и "ДОМ", чтобы увеличть эфирное присутствие представителей фракции. Согласно данным "Телеграфа" это делается с целью повышения рейтингов "СН" перед следующими выборами.

Кроме того, собеседники в Раде отметили, что "слуги" ищут возможность перенести дату следующих выборов.

Теги:
#Верховная Рада #Руслан Стефанчук
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