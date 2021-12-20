Спасибо за мирное небо: фото военного в киевском метро растрогало сеть
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 23
Менее чем за день фото собрало сотни "лайков".
В столичном метро сфотографировали военнослужащего, который ехал в компании двух больших мягких игрушек в день святого Николая. Пользователи предположили, что он возвращается домой к детям.
Фото разместили в Фейсбук-сообществе Соломенского района.
В подписи к изображению написали "Чей-то ребенок дождался своего "Николая". Спасибо за мирное небо".
В комментариях пользователи соцсети оставляли эмодзи-сердца и сообщения в поддержку украинских воинов.
Это не первый случай, когда возвращение домой украинских военных привлекает внимание пользователей сети. В начале осени появилось видео, снятое по аналогии с американскими роликами о возвращении бойцов домой. В Ровенской области к школьнику на урок неожиданно пришел его отец — у мальчика были завязаны глаза в рамках обучению медподготовке. Появление отца, приехавшего из зоны ООС, стало настоящим сюрпризом.
Ранее "Телеграф" писал, что на Донбассе усилились обстрелы. В конце прошлой недели сообщали про более чем три сотни обстрелов за день, унесших жизнь украинского защитника.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-