Укр

Спасибо за мирное небо: фото военного в киевском метро растрогало сеть

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Украинским военным выразили благодарность за службу Новость обновлена 20 декабря 2021, 10:27
Украинским военным выразили благодарность за службу

Менее чем за день фото собрало сотни "лайков".

В столичном метро сфотографировали военнослужащего, который ехал в компании двух больших мягких игрушек в день святого Николая. Пользователи предположили, что он возвращается домой к детям.

Фото разместили в Фейсбук-сообществе Соломенского района.

В подписи к изображению написали "Чей-то ребенок дождался своего "Николая". Спасибо за мирное небо".

Одна из игрушек "выглядывает" из рюкзака
Одна из игрушек "выглядывает" из рюкзака

В комментариях пользователи соцсети оставляли эмодзи-сердца и сообщения в поддержку украинских воинов.

Это не первый случай, когда возвращение домой украинских военных привлекает внимание пользователей сети. В начале осени появилось видео, снятое по аналогии с американскими роликами о возвращении бойцов домой. В Ровенской области к школьнику на урок неожиданно пришел его отец — у мальчика были завязаны глаза в рамках обучению медподготовке. Появление отца, приехавшего из зоны ООС, стало настоящим сюрпризом.

Ранее "Телеграф" писал, что на Донбассе усилились обстрелы. В конце прошлой недели сообщали про более чем три сотни обстрелов за день, унесших жизнь украинского защитника.

Теги:
#Киев #Метро #Военный #День Святого Николая
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