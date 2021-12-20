Дякую за мирне небо: фото військового у київському метро зворушило мережу

Менш як за день фото зібрало сотні "лайків".

У столичному метро сфотографували військовослужбовця, який їхав у компанії двох великих м’яких іграшок у день святого Миколая. Користувачі припустили, що він повертається додому до дітей.

Фото розмістили у Фейсбук-спільноті Солом’янського району.

У підписі до зображення написали "Чиясь дитина дочекалася свого "Миколая". Дякуємо за мирне небо ".

Одна з іграшок "виглядає" з рюкзака

У коментарях користувачі соцмережі залишали емодзі-серця та повідомлення на підтримку українських воїнів.

Це не перший випадок коли повернення додому українських військових привертає увагу користувачів мережі. На початку осені з’явилося відео, зняте за аналогією з американськими роликами про повернення бійців додому. На Рівненщині до школяра на урок несподівано прийшов його батько — у хлопчика були зав’язані очі в рамках навчання медпідготовці. Поява батька, який приїхав із зони ООС, стала справжнім сюрпризом.

Раніше "Телеграф" писав, що на Донеччині посилилися атаки бойовиків. Наприкінці минулого тижня повідомляли про більш ніж три сотні обстрілів за день, які забрали життя українського захисника.