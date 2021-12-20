Укр

Мороз до -15 и снег, а потом потепление: какой будет погода в Киеве в ближайшие дни

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Первый большой снегопад парализовал столицу Новость обновлена 20 декабря 2021, 20:53
Первый большой снегопад парализовал столицу

Всю ближайшую неделю в городе будет зимняя погода

В понедельник, 20 декабря, в Киев наконец пришла настоящая зима, из-за чего город встал в пробках и авариях, и такая погода продлится еще около недели, после чего опять будет плюсовая температура.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на ряд синоптических служб.

По данным Gismeteo, снег будет идти почти всю неделю, при этом, со вторника, 21 декабря, в Киеве сильно похолодает, а в четверг, 23 декабря, будет 15 градусов Цельсия ниже нуля.

На выходных немного потеплеет, а со следующей недели градусники уверенно покажут плюсовую температуру как днем, так и ночью.

Прогноз погоды на 10 дней от Gismeteo
Прогноз погоды на 10 дней от Gismeteo

Sinoptik прогнозирует, что похолодает не так сильно, только до 10 градусов мороза, а в снег в столице будет идти только с выходных.

Прогноз погоды на 10 дней от Sinoptik
Прогноз погоды на 10 дней от Sinoptik

Согласно прогнозу Weather.com, в пятницу Киев накроет снегопад, который потом из-за потепления перейдет в дождь и мокрый снег. По данным этой службы, в Киеве еще во вторник, 21 декабря, похолодает до -14 градусов.

Прогноз погоды на неделю от Weather.com
Прогноз погоды на неделю от Weather.com

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как после первого снегопада в Киеве резко подскочили цены на такси.

Теги:
#Киев #Погода #Прогноз погоды
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