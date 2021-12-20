Мороз до -15 та сніг, а потім потепління: якою буде погода у Києві у найближчі дні
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Весь найближчий тиждень у місті буде зимова погода
У понеділок, 20 грудня, до Києва нарешті прийшла справжня зима, через що місто стало в пробках та аваріях, і така погода триватиме ще близько тижня, після чого знову буде плюсова температура.
Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на низку синоптичних служб.
За даними Gismeteo, сніг йтиме майже весь тиждень, при цьому, з вівторка, 21 грудня, у Києві сильно похолодає, а в четвер, 23 грудня, буде 15 градусів за Цельсієм нижче нуля.
На вихідних трохи потеплішає, а наступного тижня градусники впевнено покажуть плюсову температуру як вдень, так і вночі.
Sinoptik прогнозує, що похолодає не так сильно, лише до 10 градусів морозу, а сніг у столиці йтиме лише на вихідних.
Згідно з прогнозом Weather.com, у п’ятницю Київ накриє снігопад, який потім через потепління перейде у дощ та мокрий сніг. За даними цієї служби, у Києві ще у вівторок, 21 грудня, похолодає до -14 градусів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як після першого снігопаду у Києві різко підскочили ціни на таксі.
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