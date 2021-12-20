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Мороз до -15 та сніг, а потім потепління: якою буде погода у Києві у найближчі дні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Перший великий снігопад паралізував столицю Новина оновлена 20 грудня 2021, 20:53
Перший великий снігопад паралізував столицю

Весь найближчий тиждень у місті буде зимова погода

У понеділок, 20 грудня, до Києва нарешті прийшла справжня зима, через що місто стало в пробках та аваріях, і така погода триватиме ще близько тижня, після чого знову буде плюсова температура.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на низку синоптичних служб.

За даними Gismeteo, сніг йтиме майже весь тиждень, при цьому, з вівторка, 21 грудня, у Києві сильно похолодає, а в четвер, 23 грудня, буде 15 градусів за Цельсієм нижче нуля.

На вихідних трохи потеплішає, а наступного тижня градусники впевнено покажуть плюсову температуру як вдень, так і вночі.

Прогноз погоди на 10 днів від Gismeteo
Прогноз погоди на 10 днів від Gismeteo

Sinoptik прогнозує, що похолодає не так сильно, лише до 10 градусів морозу, а сніг у столиці йтиме лише на вихідних.

Прогноз погоди на 10 днів від Sinoptik
Прогноз погоди на 10 днів від Sinoptik

Згідно з прогнозом Weather.com, у п’ятницю Київ накриє снігопад, який потім через потепління перейде у дощ та мокрий сніг. За даними цієї служби, у Києві ще у вівторок, 21 грудня, похолодає до -14 градусів.

Прогноз погоди на тиждень від Weather.com
Прогноз погоди на тиждень від Weather.com

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як після першого снігопаду у Києві різко підскочили ціни на таксі.

Теги:
#Київ #Погода #Прогноз погоди
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