У Києві через снігопад різко підскочили ціни на таксі

Замовити таксі у Києві через погану погоду стало дорожче.

Увечері понеділка, 20 грудня, Київ почало засипати снігом, що очікувано призвело до виникнення довгих заторів та численних аварій. При цьому страждати довелося не лише водіям, а й тим, у кого автомобіля взагалі немає.

Зокрема жителі столиці могли помітити, що надвечір ціни на поїздки в таксі стрімко поповзли вгору.

Так ціни на поїздки правим берегом змінилися незначно, але в разі потреби виїхати на Осокорки доведеться викласти значно більшу суму, ніж зазвичай.

За поїздку маршрутом, яка раніше обійшлася б у суму близько 170 гривень, тепер доведеться викласти понад 200 грн.

Ціни на таксі на Правому березі (Uber)

Ціни на таксі на Правому березі (Uklon)

Якщо з’їздити на лівий берег раніше коштувало близько 200-250 грн, то тепер доведеться викласти 300-400.

Ціни на таксі на Лівий берег (Uber)

Ціни на таксі на Лівий берег (Uklon)

Раніше через погіршення погоди надходили повідомлення з перебоями у роботі громадського транспорту. Наприклад, на розі проспекту Рокосовського та вулиці Полярної застряг автобус, а на Кирилівській з рейок зійшов трамвай.

Передбачаючи проблеми, багато жителів вирішили скористатися для поїздок метрополітеном, через що у підземці утворилися великі скупчення людей.

Водночас влада міста відрапортувала, що спеціальну техніку вже виведено на вулиці міста.

Як повідомлялося раніше, синоптики прогнозують, що цього тижня температура повітря в Україні опуститься значно нижче за нуль. Місцями варто очікувати до -9 градусів вдень, а вночі взагалі похолодає до -14 градусів.