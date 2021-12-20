В Киеве из-за снегопада резко подскочили цены на такси

Заказать такси в Киеве из-за плохой погоды стало дороже.

Вечером понедельника, 20 декабря, Киев начало засыпать снегом, что ожидаемо привело к возникновению длинных пробок и многочисленных аварий. При этом страдать пришлось не только водителям, но и тем, у кого автомобиля вообще нет.

В частности жители столицы могли заметить, что к вечеру цены на поездки в такси стремительно поползли вверх.

Так цены на поездки по правому берегу изменились незначительно, но в случае необходимости уехать на Осокорки придется выложить значительно большую сумму, чем обычно.

За поездку по маршруту, которая раньше обошлась бы в сумму около 170 гривен, теперь придется выложить более 200 грн.

Цены на такси по Правому берегу (Uber)

Цены на такси по Правому берегу (Uklon)

Если съездить на левый берег раньше стоило в районе 200-250 грн, то теперь придется выложить 300-400.

Цены на такси на Левый берег (Uber)

Цены на такси на Левый берег (Uklon)

Стоит отметить, что ранее из-за ухудшения погоды поступали сообщения с перебоями в работе общественного транспорта. Например, на углу проспекта Рокоссовского и улицы Полярной застрял автобус, а на Кирилловской с рельсов сошел трамвай.

Предвидя проблемы, многие жители решили воспользоваться для поездок метрополитеном, из-за чего в подземке образовались большие скопления людей.

Вместе с тем власти города отрапортовали, что специальная техника уже выведена на улицы города.

Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют, что на этой неделе температура воздуха в Украине опустится сильно ниже ноля. Местами стоит ожидать до -9 градусов днем, а ночью и вовсе похолодает до -14 градусов.