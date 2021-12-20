В Киеве из-за снегопада резко подскочили цены на такси
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Заказать такси в Киеве из-за плохой погоды стало дороже.
Вечером понедельника, 20 декабря, Киев начало засыпать снегом, что ожидаемо привело к возникновению длинных пробок и многочисленных аварий. При этом страдать пришлось не только водителям, но и тем, у кого автомобиля вообще нет.
В частности жители столицы могли заметить, что к вечеру цены на поездки в такси стремительно поползли вверх.
Так цены на поездки по правому берегу изменились незначительно, но в случае необходимости уехать на Осокорки придется выложить значительно большую сумму, чем обычно.
За поездку по маршруту, которая раньше обошлась бы в сумму около 170 гривен, теперь придется выложить более 200 грн.
Если съездить на левый берег раньше стоило в районе 200-250 грн, то теперь придется выложить 300-400.
Стоит отметить, что ранее из-за ухудшения погоды поступали сообщения с перебоями в работе общественного транспорта. Например, на углу проспекта Рокоссовского и улицы Полярной застрял автобус, а на Кирилловской с рельсов сошел трамвай.
Предвидя проблемы, многие жители решили воспользоваться для поездок метрополитеном, из-за чего в подземке образовались большие скопления людей.
Вместе с тем власти города отрапортовали, что специальная техника уже выведена на улицы города.
Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют, что на этой неделе температура воздуха в Украине опустится сильно ниже ноля. Местами стоит ожидать до -9 градусов днем, а ночью и вовсе похолодает до -14 градусов.
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