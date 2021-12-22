Бывшая супруга похитила иностранца и удерживала его в подвале: подробности ЧП в Киеве (фото, видео)

От потерпевшего требовали в качестве выкупа отдать крупный долларовый долг

День Святого Николая стал весьма насыщенным для 34-летнего иностранца, проживающего в Киеве. В праздничный день его похитила бывшая жена, воспользовавшись помощью ближайших родственников.

Подробностями инцидента поделились в пресс-службе полиции Киева.

С заявлением о пропаже сожителя, который является иностранным гражданином, к правоохранителям обратилась одна из жительниц столицы. Она сообщила, что ей известно о похищении своего избранника — того якобы скрутили неизвестные, забрызгав его слезоточивым газом. После мужчину увезли в неизвестном направлении.

Как удалось установить полицейским, преступниками оказались бывшая супруга похищенного, ее мать и брат, а также знакомый семьи. Женщин обнаружили вместе со связанной жертвой похищения в одном из подвалов гаражей в Деснянском районе столицы.

Мужчину держали взаперти больше суток

Главным требованием злоумышленников была уплата суммы в две тысячи долларов. Как утверждает бывшая супруга пострадавшего, именно столько он ей задолжал. Мужчина же утверждает, что никакого долга не существует.

Похитителей оперативно задержали

В ходе следствия полицейские арестовали всех четырех подозреваемых, а похищенного, которого больше суток держали взаперти связанным по рукам и ногам, освободили. Ведомости об инциденте внесены в ЕРДР и квалифицированы согласно ч. 2 ст. 146 УК Украины — как похищение человека. Виновникам грозит до пяти лет за решеткой.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепре посреди дня неизвестные избили и похитили взрослого мужчину. Инцидент произошел рядом с местным автовокзалом.

Также мы писали, что похищение становится своего рода "трендом" среди молодежи, ведь в Запорожье подростки планировали такое преступление исключительно ради видео в соцсетях.