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Колишня дружина викрала іноземця та утримувала його у підвалі: подробиці НП у Києві (фото, відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Чоловіка тримали зв’язаним по руках та ногах
Чоловіка тримали зв’язаним по руках та ногах

Від потерпілого в якості викупу вимагали віддати великий доларовий борг

День Святого Миколая став дуже насиченим для 34-річного іноземця, який проживає у Києві. У святковий день його викрала колишня дружина, скориставшись допомогою найближчих родичів.

Подробиці інциденту поділилися в пресслужбі поліції Києва.

Із заявою про зникнення співмешканця, який є іноземним громадянином, до правоохоронців звернулась одна із мешканок столиці. Вона повідомила, що їй відомо про викрадення свого обранця — того начебто скрутили невідомі, забризкавши його сльозогінним газом. Після цього чоловіка відвезли у невідомому напрямку.

Як вдалося встановити поліцейським, злочинцями виявилася колишня дружина викраденого, її мати та брат, а також знайомий родини. Жінок знайшли разом зі зв’язаною жертвою викрадення в одному із підвалів гаражів у Деснянському районі столиці.

Чоловіка тримали під замком більше доби
Чоловіка тримали під замком більше доби

Головною вимогою зловмисників була сплата суми у дві тисячі доларів. Як стверджує колишня дружина потерпілого, саме стільки він їй заборгував. Чоловік же переконує, що жодного боргу не існує.

Викрадачів оперативно затримали
Викрадачів оперативно затримали

Під час оперативних слідчих дій поліцейські заарештували всіх чотирьох підозрюваних, а викраденого, якого понад добу тримали під замком пов’язаним по руках та ногах, звільнили. Відомості про інцидент внесено до ЄРДР та кваліфіковано відповідно до ч. 2 ст. 146 КК України — як викрадення людини. Винуватцям загрожує до п’яти років за ґратами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпрі посеред дня невідомі побили та викрали дорослого чоловіка. Інцидент стався поряд із місцевим автовокзалом.

Також ми писали, що викрадення стає своєрідним "трендом" серед молоді, адже у Запоріжжі підлітки планували такий злочин винятково заради відео в соцмережах.

Теги:
#Київ #Поліція #Викрадення
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