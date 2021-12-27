"Три раза в 2222 году проголосую": новогоднее поздравление Кличко вызвало волну шуток в сети

В сети продолжают шутить о новогоднем поздравлении Кличко.

Городской глава Киева Виталий Кличко по ошибке поздравил киевлян с наступающим 2222 годом вызвал волну шуток.

Видео конфуза разлетелось по сети.

На кадрах заметно, что Кличко сначала попытался поздравить киевлян с 2220 годом, но потом понял, что ошибся и исправил себя, назвав 2222 год.

Естественно слова мэра Киева не смогли остаться без внимания пользователей сети, из-за чего многие попытались пошутить на эту тему.

Большая часть комментаторов не смогла не вспомнить легендарную фразу о том, что "не каждый может смотреть в завтрашний день", но другие нашли другое объяснение заявлению мэра. В частности, некоторые предположили, что Кличко просто прибыл из будущего.

Как известно Кличко неоднократно отличался своими заявлениями, которые затем разлетались по сети в качестве мемов. Сам же мэр Киева знает о своей славе и даже издавал книгу "Кто не слышал, тот увидит", в которой собрал свои крылатые цитаты.

Вместе с тем больше половины жителей нашей страны убеждены, что именно Виталий Кличко является наиболее узнаваемым украинцем в мире. В пятерке лидеров также оказались Владимир Кличко, Андрей Шевченко, Руслана и Александр Усик.