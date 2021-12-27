"Три рази у 2222 році проголосую": новорічне привітання Кличка викликало хвилю жартів у мережі

У мережі продовжують жартувати про новорічне вітання Кличка.

Міський голова Києва Віталій Кличко помилково привітав киян із 2222 роком, що настає, викликав хвилю жартів.

Відео конфузу розлетілося мережею.

На кадрах помітно, що Кличко спочатку спробував привітати киян із 2220 роком, але потім зрозумів, що помилився та виправив себе, назвавши 2222 рік.

Природно слова мера Києва не змогли залишитися поза увагою користувачів мережі, через що багато хто спробував пожартувати на цю тему.

Більшість коментаторів не змогла не згадати легендарну фразу про те, що "не кожен може дивитися у завтрашній день", але інші знайшли інше пояснення заяві мера. Зокрема, дехто припустив, що Кличко просто прибув із майбутнього.

Як відомо, Кличко неодноразово відрізнявся своїми заявами, які потім розліталися мережею як меми. Сам же мер Києва знає про свою славу і навіть видавав книгу "Хто не чув, той побачить", у якій зібрав свої крилаті цитати.

Водночас більша частина жителів нашої країни переконані, що саме Віталій Кличко є найбільш впізнаваним українцем у світі. У п’ятірці лідерів також опинилися Володимир Кличко, Андрій Шевченко, Руслана та Олександр Усик.