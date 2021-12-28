Укр

"Всегда смотрите в завтрашний год": Кличко иронично отреагировал на собственный конфуз (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Мэр столицы умеет пошутить над собственными оговорками Новость обновлена 28 декабря 2021, 18:22
Мэр столицы умеет пошутить над собственными оговорками

Главе КГГА уже презентовали специальный новогодний постер с цифрами "2222"

Курьезная оговорка мэра Киева Виталия Кличко во время поздравления жителей и гостей столицы с Новым годом уже вторые сутки веселит многих пользователей сети. 28 декабря к числу иронизирующих над пожеланиями здоровья на "новый 2222 год" присоединился и сам Кличко.

Об этом свидетельствует его очередная публикация в соцсети Instagram.

"Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже", — написал Виталий Кличко, добавив в конце фразы смеющийся смайлик.

Также пост сопровождается хэштегом с цифрой 2222. Подобным образом политик поиронизировал над собственной оговоркой, когда перепутал наступающий 2022-й сначала с 2220-м, а после — 2222 годом.

Постер, судя по всему, Кличко подарил Марунич
Постер, судя по всему, Кличко подарил Марунич

На снимке Кличко запечатлен со знакомым, солистом группы Karta Svitu Иваном Маруничем, а в руках у него — специальный подарочный постер с собственным фото. На новогодних шариках имеется все та же цифра 2222, что доказывает высокий уровень самоиронии столичного мэра.

Шутливая открытка для мэра Киев
Шутливая открытка для мэра Киев

Это же подмечают и многие комментаторы. Люди говорят, что лишь сильная личность способна посмеяться над своими неудачами.

Разумеется, не обошлось и без тех, кого такое поведение Виталия Кличко не повеселило, а наоборот — стало поводом для дополнительной критики

При этом "Телеграф" уже рассказывал о том, как в соцсетях отреагировали на оговорку мэра Киева. Некоторые отметили, что этот конфуз специальные "специалисты по мемам" будут вспоминать и через двести лет.

Теги:
#Виталий Кличко #Киев #Мэр Киева #Юмор #Курьез #Ирония #Конфуз
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