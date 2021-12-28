"Всегда смотрите в завтрашний год": Кличко иронично отреагировал на собственный конфуз (фото)

Главе КГГА уже презентовали специальный новогодний постер с цифрами "2222"

Курьезная оговорка мэра Киева Виталия Кличко во время поздравления жителей и гостей столицы с Новым годом уже вторые сутки веселит многих пользователей сети. 28 декабря к числу иронизирующих над пожеланиями здоровья на "новый 2222 год" присоединился и сам Кличко.

Об этом свидетельствует его очередная публикация в соцсети Instagram.

"Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже", — написал Виталий Кличко, добавив в конце фразы смеющийся смайлик.

Также пост сопровождается хэштегом с цифрой 2222. Подобным образом политик поиронизировал над собственной оговоркой, когда перепутал наступающий 2022-й сначала с 2220-м, а после — 2222 годом.

Постер, судя по всему, Кличко подарил Марунич

На снимке Кличко запечатлен со знакомым, солистом группы Karta Svitu Иваном Маруничем, а в руках у него — специальный подарочный постер с собственным фото. На новогодних шариках имеется все та же цифра 2222, что доказывает высокий уровень самоиронии столичного мэра.

Шутливая открытка для мэра Киев

Это же подмечают и многие комментаторы. Люди говорят, что лишь сильная личность способна посмеяться над своими неудачами.

Разумеется, не обошлось и без тех, кого такое поведение Виталия Кличко не повеселило, а наоборот — стало поводом для дополнительной критики

При этом "Телеграф" уже рассказывал о том, как в соцсетях отреагировали на оговорку мэра Киева. Некоторые отметили, что этот конфуз специальные "специалисты по мемам" будут вспоминать и через двести лет.