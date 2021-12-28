Рус

"Завжди дивіться у завтрашній рік": Кличко іронічно відреагував на власний конфуз (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
216
Мер столиці вміє пожартувати з власних застережень Новина оновлена 28 грудня 2021, 18:22
Мер столиці вміє пожартувати з власних застережень

Голові КМДА вже презентували спеціальний новорічний постер із цифрами "2222"

Курйозне застереження мера Києва Віталія Кличка під час привітання мешканців та гостей столиці з Новим роком вже другу добу радує багатьох користувачів мережі. 28 грудня до іронізуючих над побажаннями здоров’я на "новий 2222 рік" приєднався і сам Кличко.

Про це свідчить його чергова публікація у соцмережі Instagram.

"Завжди дивіться в завтрашній день! І в рік теж", — написав Віталій Кличко, додавши наприкінці фрази смайлик, що сміється.

Також пост супроводжується хештегом з цифрою 2222. Подібним чином політик поіронізував над власною обмовкою, коли переплутав прийдешній 2022-й спочатку із 2220-м, а після — 2222 роком.

Постер, зважаючи на все, Кличко подарував Марунич
Постер, зважаючи на все, Кличко подарував Марунич

На знімку Кличко позує зі знайомим, солістом гурту Karta Svitu Іваном Маруничем, а в руках у нього — спеціальний подарунковий постер із власним фото. На новорічних кульках є та сама цифра 2222, що доводить високий рівень самоіронії столичного мера.

Жартівлива листівка для мера Київ
Жартівлива листівка для мера Київ

Це ж відзначають і багато коментаторів. Люди кажуть, що лише сильна особистість здатна посміятися зі своїх невдач.

Звичайно ж, не обійшлося і без тих, кого така поведінка Віталія Кличка не повеселила, а навпаки — стала приводом для додаткової критики.

При цьому "Телеграф" уже розповідав про те, як у соцмережах відреагували на застереження мера Києва. Деякі зазначили, що цей конфуз спеціальні "фахівці з мемів" будуть згадувати і через двісті років.

Теги:
#Віталій Кличко #Київ #Мер Києва #Гумор #Курйоз #Іронія #Конфуз
У наступному році прогнозується зростання тарифів
Україна
"Споживач може бути шокований": експерт озвучив прогноз щодо тарифів для українців на 2022 рік
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У наступному році прогнозується зростання тарифів
"Споживач може бути шокований": експерт озвучив прогноз щодо тарифів для українців на 2022 рік
Дата публікації
Категорія
Аморальна поведінка колишнього заступника міністра МВС не пройде безкарною
Проти Гогілашвілі порушили кілька кримінальних справ: у чому його підозрюють
Дата публікації
Категорія
Новий варіант ковіду є ще заразнішим, ніж "Дельта"
"Омікрон" дістався до Києва: що відомо
Дата публікації
Категорія
Поліція залишила на трасі голого "бігуна"
"Ну його, б**дь, перекине нас двох": під Маріуполем розслідують смерть спортсмена, якого копи кинули голим посеред траси (відео 18+)
Дата публікації
Категорія
Юлія Ісай розповіла про тренди 2022 року
Антитренди на українцях бачу щодня, смак в одязі є лише у 10% — дизайнерка Юлія Ісай