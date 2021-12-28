"Завжди дивіться у завтрашній рік": Кличко іронічно відреагував на власний конфуз (фото)

Голові КМДА вже презентували спеціальний новорічний постер із цифрами "2222"

Курйозне застереження мера Києва Віталія Кличка під час привітання мешканців та гостей столиці з Новим роком вже другу добу радує багатьох користувачів мережі. 28 грудня до іронізуючих над побажаннями здоров’я на "новий 2222 рік" приєднався і сам Кличко.

Про це свідчить його чергова публікація у соцмережі Instagram.

"Завжди дивіться в завтрашній день! І в рік теж", — написав Віталій Кличко, додавши наприкінці фрази смайлик, що сміється.

Також пост супроводжується хештегом з цифрою 2222. Подібним чином політик поіронізував над власною обмовкою, коли переплутав прийдешній 2022-й спочатку із 2220-м, а після — 2222 роком.

Постер, зважаючи на все, Кличко подарував Марунич

На знімку Кличко позує зі знайомим, солістом гурту Karta Svitu Іваном Маруничем, а в руках у нього — спеціальний подарунковий постер із власним фото. На новорічних кульках є та сама цифра 2222, що доводить високий рівень самоіронії столичного мера.

Жартівлива листівка для мера Київ

Це ж відзначають і багато коментаторів. Люди кажуть, що лише сильна особистість здатна посміятися зі своїх невдач.

Звичайно ж, не обійшлося і без тих, кого така поведінка Віталія Кличка не повеселила, а навпаки — стала приводом для додаткової критики.

При цьому "Телеграф" уже розповідав про те, як у соцмережах відреагували на застереження мера Києва. Деякі зазначили, що цей конфуз спеціальні "фахівці з мемів" будуть згадувати і через двісті років.