"Забыл" про 42 квартиры: НАПК обнаружила многомиллионное имущество киевского депутата

За ошибки в документах народным избранникам Бондаренко и Довгалю грозит огромных штраф или даже тюрьма

Два депутата из Киевской области заполнили декларации за прошлый год, позабыв упомянуть о многомиллионном имуществе.

По информации НАПК, народные избранники не задекларировали недвижимость на общую сумму более 55 млн грн. В движении "ЧЕСНО" уточняют: речь идет о "слуге народа" Александре Довгале (Макаровский поселковый совет Бучанского района) и самовыдвиженце Иване Бондаренко (Хотовский сельский совет) .

Так, последний не упомянул в декларации огромное количество недвижимости — 42 квартиры, которые находятся в Любомле Волынской области. Позже депутат оправдался: мол, не заполнил документ, как положено, потому что как раз в тот момент имел проблемы со здоровьем. А некоторые пункты якобы просто не понял должным образом.

Тем временем его коллега Александр Довгаль (является владельцем ООО "Фермерское хозяйство "Золотой колос"), сославшись на некие технические причины, не отметил в декларации 4 квартиры в столице, а также 7 участков и два жилых дома в селе Березовка Макаровского района, что в НАПК оценили в 26 млн грн.

И хоть депутаты объяснили, по какой причине информация в документах разнится от их реальных владений, в НАПК усмотрели в их действиях "умышленное внесение заведомо ложных сведений в декларацию". Оно наказывается от 4 млн грн штрафа, либо 150-240 часами общественных работ. В худшем случае избранникам народа грозит до двух лет тюрьмы.

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