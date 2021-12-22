Никаких извинений: "слуга народа" Галушко снова назвал полицейских "дебилами" (видео)

За ругань с патрульными депутат своей вины не чувствует

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко, который попал в скандал из-за ругани с полицейскими, не собирается оправдываться за свой поступок. Более того — он снова оскорбил представителей правоохранительных органов.

Подробно собственную позицию политик изложил в комментарии "Украина 24".

По словам Галушко, все, что рассказали журналисты, ссылаясь на информацию от полицейских, является враньем. Нардеп уверяет: правил дорожного движения он не нарушал, однако это не помешало патрульным заставить его остановиться и осуществить проверку личных вещей.

"Обыскали без законных на то оснований, — подчеркивает Николай Галушко. — Я им объясняю, а они говорят: "Мы могли это делать". Дебилы значит".

Николай Галушко о ругани с полицейскими

При этом политик добавил, что полиция проверяла как его рабочие документы, так и содержимое барсетки и кошельков. Также в поле зрения правоохранителей попали и другие принадлежащие политику вещи.

С журналистами Николай Галушко, к слову, общался на русском языке.

Интересно, что свою линию депутат продолжает гнуть даже несмотря на то, что в "Слуге народа" уже извинились за его поведение как перед полицейскими, так и перед общественностью. В полиции же говорят, что автомобиль политика был остановлен за якобы пересечение двойной сплошной.

Вместе с этим в партии уверены — к появлению видео в широком доступе каким-то образом может быть причастен экс-глава МВД Арсен Аваков.