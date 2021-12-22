Жодних вибачень: "слуга народу" Галушко знову назвав поліцейських "дебілами" (відео)

За лайку з патрульними депутат своєї провини не відчуває

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко, який потрапив у скандал через лайку з поліцейськими, не збирається виправдовуватися за свій вчинок. Більше того, він знову образив представників правоохоронних органів.

Докладно свою позицію політик виклав у коментарі "Україна 24".

За словами Галушка, все, що розповіли журналісти, посилаючись на інформацію від поліцейських, є брехнею. Нардеп запевняє: правил дорожнього руху він не порушував, проте це не завадило патрульним змусити його зупинитися та здійснити перевірку особистих речей.

"Обшукали без законних підстав, — підкреслює Микола Галушко. — Я їм пояснюю, а вони кажуть: "Ми могли це робити". Дебіли, виходить".

Микола Галушко про лайку з поліцейськими

При цьому політик додав, що поліція перевіряла як його робочі документи, так і вміст барсетки та гаманців. Також у поле зору правоохоронців потрапили й інші речі, які належать політику.

З журналістами Микола Галушко, до речі, спілкувався російською мовою.

Цікаво, що свою лінію депутат продовжує гнути навіть попри те, що у "Слузі народу" вже вибачилися за його поведінку як перед поліцейськими, так і перед громадськістю. У поліції ж кажуть, що автомобіль політика було зупинено за нібито перетин подвійного суцільного.

Водночас у партії переконані, що до появи відео в широкому доступі якимось чином може бути причетний ексочільник МВС Арсен Аваков.