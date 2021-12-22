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Винен Аваков? У "Слузі народу" відреагували на скандал нардепа Галушка з поліцейськими (ОНОВЛЕНО)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Микола Галушко стверджує, що його шантажували скандальним відео Новина оновлена 22 грудня 2021, 15:57
Микола Галушко стверджує, що його шантажували скандальним відео

Партія засуджує вчинок депутата, але водночас реагує на ситуацію дуже неоднозначно

У політичній партії "Слуга народу" вважають, що поява відеозапису з лайкою нардепа Миколи Галушка із співробітниками патрульної поліції може бути спробою помсти.

Свою версію подій політики виклали в офіційній заяві, поданій їх спікером Юлією Палійчук.

"Слуги" наголошують, що цей ролик, знятий у грудні 2020 року, був опублікований саме зараз спеціально — щоб підставити Галушка та зробити видимість, ніби цей інцидент свіжий.

Водночас у партії не виправдовують вчинок депутата навіть за терміном давності, а також вибачилися перед поліцією та громадськістю. Інцидент обіцяють винести на розгляд етичної комісії партії.

При цьому представники політсили бачать у публічній появі запису додаткові мотиви.

"Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував його опублікувати у разі відмови депутата підтримувати у парламенті його ініціативи", — зазначили у повідомленні пресслужби "СН".

Слуга народу про інцидент з Галушка та поліцією

Як можна зрозуміти, йдеться про ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Нинішню появу відеозапису "слуги" пов’язують із позицією Миколи Галушка під час голосування Ради за відставку керівника МВС 15 липня. Як відомо, Галушка віддав свій голос "за" звільнення Авакова.

Список голосування за відставку Авакова
Список голосування за відставку Авакова

Таке "виправдання" виглядає трохи дивним з огляду на те, що Арсен Аваков особисто написав заяву про відставку, тобто хотів, щоб його рішення підтримали в парламенті.

UPD. В коментарі для видання "Страна" Микола Галушко заперечив офіційну позицію партії. Як пояснив депутат, жодного тиску з боку МВС на нього не відбувалося.

Також він додав, що інцидент було вичерпано ще рік тому. При цьому поліцейські начебто вибачилися за свої неправомірні дії, а він — перед ними за свою зайву різкість.

Нагадаємо також, що голосування за звільнення колишнього міністра внутрішніх справ України підтримало 291 нардеп від різних політичних сил. Голоси "проти" віддало лише сім політиків. Ще частина утрималася чи взагалі не голосувала. Як відомо, заміна Авакова відбулася через день – Рада призначила керівником МВС Дениса Монастирського.

Теги:
#Скандал #Поліція #Арсен Аваков #Галушко #Слуга народу
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