Виноват Аваков? В "Слуге народа" отреагировали на скандал нардепа Галушко с полицейскими (ОБНОВЛЕНО)

Партия осуждает поступок депутата, но вместе с этим реагирует на ситуацию весьма неоднозначно

В политической партии "Слуга народа" считают, что появление видеозаписи с руганью нардепа Николая Галушко с сотрудниками патрульной полиции, может быть попыткой мести.

Свою версию событий политики изложили в официальном заявлении, представленном их спикером Юлией Палийчук.

"Слуги" подчеркивают, что этот ролик, снятый в декабре 2020 года, был опубликован именно сейчас специально — чтобы подставить Галушко и сделать видимость, будто этот инцидент свежий.

Вместе с этим в партии не оправдывают поступок депутата даже за сроком давности, а также извинились перед полицией и общественностью. Инцидент обещают вынести на рассмотрение этической комиссии партии.

При этом представители политсилы видят в публичном появлении записи дополнительные мотивы.

"Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно было предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал его опубликовать в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы", — отметили в сообщении пресс-службы "СН".

Слуга народа об инциденте с Галушко и полицией

Как можно понять, речь идет об экс-министре внутренних дел Арсене Авакове. Нынешнее появление видеозаписи "слуги" связывают с позицией Николая Галушко во время голосования Рады за отставку руководителя МВД 15 июля. Как известно, Галушко отдал свой голос "за" увольнение Авакова.

Список голосования за отставку Авакова

Такое "оправдание" выглядит немного странным с учетом того, что Арсен Аваков лично написал заявление об отставке, то есть хотел, чтобы его решение поддержали в парламенте.

UPD. В комментарии изданию "Страна" Николай Галушко опроверг официальную позицию партии. Как пояснил депутат, никакого давления со стороны МВД на него не было.

Также он добавил, что инцидент был исчерпан еще год назад. Полицейские якобы извинились за свои неправомочные действия, а он — перед ними за свою излишнюю резкость.

Напомним также, что голосование за увольнение бывшего министра внутренних дел Украины поддержал 291 нардеп от разных политических сил. Голоса "против" отдало только семь политиков. Еще часть воздержалась или вообще не голосовала. Как известно, замена Авакова произошла через день — Рада назначила руководителем МВД Дениса Монастырского.