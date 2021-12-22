Укр

Виноват Аваков? В "Слуге народа" отреагировали на скандал нардепа Галушко с полицейскими (ОБНОВЛЕНО)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
558
Николай Галушко утверждает, что его шантажировали скандальным видео Новость обновлена 22 декабря 2021, 15:57
Николай Галушко утверждает, что его шантажировали скандальным видео

Партия осуждает поступок депутата, но вместе с этим реагирует на ситуацию весьма неоднозначно

В политической партии "Слуга народа" считают, что появление видеозаписи с руганью нардепа Николая Галушко с сотрудниками патрульной полиции, может быть попыткой мести.

Свою версию событий политики изложили в официальном заявлении, представленном их спикером Юлией Палийчук.

"Слуги" подчеркивают, что этот ролик, снятый в декабре 2020 года, был опубликован именно сейчас специально — чтобы подставить Галушко и сделать видимость, будто этот инцидент свежий.

Вместе с этим в партии не оправдывают поступок депутата даже за сроком давности, а также извинились перед полицией и общественностью. Инцидент обещают вынести на рассмотрение этической комиссии партии.

При этом представители политсилы видят в публичном появлении записи дополнительные мотивы.

"Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно было предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал его опубликовать в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы", — отметили в сообщении пресс-службы "СН".

Слуга народа об инциденте с Галушко и полицией

Как можно понять, речь идет об экс-министре внутренних дел Арсене Авакове. Нынешнее появление видеозаписи "слуги" связывают с позицией Николая Галушко во время голосования Рады за отставку руководителя МВД 15 июля. Как известно, Галушко отдал свой голос "за" увольнение Авакова.

Список голосования за отставку Авакова
Список голосования за отставку Авакова

Такое "оправдание" выглядит немного странным с учетом того, что Арсен Аваков лично написал заявление об отставке, то есть хотел, чтобы его решение поддержали в парламенте.

UPD. В комментарии изданию "Страна" Николай Галушко опроверг официальную позицию партии. Как пояснил депутат, никакого давления со стороны МВД на него не было.

Также он добавил, что инцидент был исчерпан еще год назад. Полицейские якобы извинились за свои неправомочные действия, а он — перед ними за свою излишнюю резкость.

Напомним также, что голосование за увольнение бывшего министра внутренних дел Украины поддержал 291 нардеп от разных политических сил. Голоса "против" отдало только семь политиков. Еще часть воздержалась или вообще не голосовала. Как известно, замена Авакова произошла через день — Рада назначила руководителем МВД Дениса Монастырского.

Теги:
#Скандал #Полиция #Арсен Аваков #Галушко #Слуга народа
Будущий год не принесет снижения цен на продукты
Деньги
В Украине подорожают важные продукты: что больше всего
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Будущий год не принесет снижения цен на продукты
В Украине подорожают важные продукты: что больше всего
Дата публикации
Категория
Депутат Николай Галушко
"Дебилы, вам меня заказали?!" Еще один "слуга народа" попался на конфликте с полицейскими (видео)
Дата публикации
Категория
Декабрь подготовил украинцам несколько погодных сюрпризов
Потепление, а затем морозы до минус 21: чем удивит погода в Украине до конца года
Дата публикации
Категория
Тысячу гривен нужно израсходовать за 4 месяца после получения
"Тысяча Зеленского": куда украинцы уже потратили более 200 млн гривен
Дата публикации
Категория
Лидеры ОПЗЖ Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Сергей Левочкин
Тень Банковой и влияние России: кто хочет разделить ОПЗЖ перед выборами в Раду