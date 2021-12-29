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"Забув" про 42 квартири: НАЗК виявила багатомільйонне майно київського депутата

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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У деклараціях депутатів знайшли нестиковки Новина оновлена 29 грудня 2021, 11:19
У деклараціях депутатів знайшли нестиковки

Через помилки в документах народним обранцям Бондаренку та Довгалю загрожує величезний штраф чи навіть в’язниця

Два депутати з Київської області заповнили декларації за минулий рік, забувши про багатомільйонне майно.

За інформацією НАЗК, народні обранці не задекларували нерухомість на загальну суму понад 55 млн грн. У русі "ЧЕСНО" уточнюють: йдеться про "слугу народу" Олександра Довгаля (Макарівська селищна рада Бучанського району) та самовисуванця Івана Бондаренка (Хотівська сільська рада).

Так, останній не згадав у декларації величезну кількість нерухомості — 42 квартири, що знаходяться у Любомлі Волинської області. Пізніше депутат виправдався: мовляв, не заповнив документ, як належить, бо саме на той момент мав проблеми зі здоров’ям. А деякі пункти нібито просто не зрозумів належним чином.

Тим часом його колега Олександр Довгаль (є власником ТОВ "Фермерське господарство "Золотий колос"), пославшись на деякі технічні причини, не відзначив у декларації 4 квартири у столиці, а також 7 ділянки та два житлові будинки в селі Березівка Макарівського району, що у НАЗК оцінили у 26 млн грн.

І хоч депутати пояснили, чому інформація в документах відрізняється від їхніх реальних володінь, у НАЗК побачили в їхніх діях "навмисне внесення свідомо неправдивих відомостей до декларації". Воно карається від 4 млн грн штрафу, або 150-240 годин громадських робіт. У найгіршому разі обранцям народу загрожує до двох років ув’язнення.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко, який потрапив у скандал через лайку з поліцейськими, знову образив представників правоохоронних органів.

Теги:
#Депутати #Квартири #Декларації #Слуга народу
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