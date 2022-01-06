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Закрылась в ванной и звала на помощь: в Киеве наркоман мучил сожительницу (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Дебошир не желал впускать полицейских, поэтому пришлось вскрыть дверь Новость обновлена 06 января 2022, 11:09
Дебошир не желал впускать полицейских, поэтому пришлось вскрыть дверь

Женщина успела набрать матери, которая уже и позвонила в полицию

Вечером 5 января в Подольском районе Киева полицейские задержали очередного домашнего абьюзера. Мужчина систематически издевался над своей сожительницей, и в очередной раз у той не выдержали нервы.

Подробности инцидента сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения".

В полицию поступил звонок от обеспокоенной женщины, которая оказалась матерью пострадавшей. Оказалось, что поздно вечером ей позвонила дочь и сказала, что сожитель снова применял к ней физическое насилие. Насилу отбившись, та успела спрятаться в ванной.

По какой причине пострадавшая сама не позвонила копам, не сообщается. Однако после сообщения от ее матери на место происшествия — к одному из домов в проулке Межовом — выехал наряд полицейских. Из-за того, что дебошир отказался впустить правоохранителей, копы вызвали на подмогу спасателей.

Дверь вскрывало четверо спасателей
Дверь вскрывало четверо спасателей

Сотрудники КАРС быстро вскрыли входную дверь, благодаря чему дебошира, промышляющего домашним насилием, удалось задержать. Напуганную женщину же вызволили из ванной.

Дебошира быстро задержали
Дебошира быстро задержали

Как оказалось, у абьюзера, кроме склонности к демонстрации силы, имеется также и наркотическая зависимость. К тому же, он уже был ранее судим. Дальнейшую его судьбу будет решать полиция.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о случае проявления физического насилия на Донетчине — офицер разведки всячески издевался над своей подчиненной. Среди причин такого неадекватного поведения указано недовольство поведением женщины.

Также мы писали, что в Запорожье разгневанные родственники погибшего двухлетнего мальчика избили врачей, которым не удалось его спасти.

Теги:
#Киев #Полиция #Спасатели #Избиение #Насилие
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