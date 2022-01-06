Закрилася у ванній та кликала на допомогу: у Києві наркоман мучив співмешканку (фото)

Жінка встигла набрати матері, яка вже й зателефонувала до поліції

Увечері 5 січня у Подільському районі Києва поліцейські затримали чергового домашнього аб’юзера. Чоловік систематично знущався з своєї співмешканки, і в черговий раз у неї не витримали нерви.

Подробиці інциденту повідомили у пресслужбі КАРС "Київська служба порятунку".

До поліції надійшов дзвінок від стурбованої жінки, яка виявилася матір’ю постраждалої. Виявилося, що пізно ввечері їй зателефонувала дочка і сказала, що співмешканець знову застосовував до неї фізичне насильство. Насилу відбившись, та встигла сховатись у ванній.

Чому постраждала сама не зателефонувала копам, не повідомляється. Проте після дзвінка від її матері на місце події — до одного із будинків у провулку Межовому — виїхав наряд поліцейських. Через те, що дебошир відмовився впустити правоохоронців, копи викликали на допомогу рятувальників.

Двері відкривали четверо рятувальників

Співробітники КАРС швидко відчинили вхідні двері, завдяки чому дебошира, який промишляє домашнім насильством, вдалося затримати. Налякану жінку тим часом визволили з ванної.

Дебошира оперативно затримали

Як виявилося, у аб’юзера, крім схильності до демонстрації сили, є також наркотична залежність. До того ж він уже був раніше засуджений. Подальшу його долю вирішуватиме поліція.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про випадок прояву фізичного насильства на Донеччині — офіцер розвідки всіляко знущався зі своєї підлеглої. Серед причин такої неадекватної поведінки вказано невдоволення через поведінку жінки.

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