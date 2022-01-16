Укр

"Почему без наклювника?" В Киеве мужчина выгуливал голубя на поводке (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Голубь
Голубь

Мужчина по всей видимости завел себе голубя в качестве домашнего питомца и рассмешил сеть.

Многим людям хоть раз в жизни хотелось завести себе какого-то экзотичного питомца, чтобы выделится на фоне любителей собак и кошек. Однако так как позволить себе содержать такое животное может далеко не каждый, то некоторым приходится импровизировать. Так один из жителей Киева решил блеснуть оригинальностью и завел себе голубя.

Кадры выгула домашнего любимца мгновенно разлетелись по сети.

Отмечается, что мужчину с голубем на поводке заметили на Сырце в Киеве.

Непонятно по какой причине местный житель решил завести себе именно голубя, но похоже животное не сильно возражало против компании человека.

Стоит отметить, что птицы не так уж и редко живут в домах людей, в качестве домашнего любимца. Так те же владельцы попугаев могут с уверенностью заявить, что их питомцы приносят столько же радости, как и более привычные кошки или собаки.

Кроме того, некоторые из них могут делать то, что не могут четырехлапые. Например, один попугай научился пользоваться умной колонкой, с помощью которой заказывает еду и включает свет в комнате.

Теги:
#Голуби #Птицы #Домашние питомцы
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