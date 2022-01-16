"Чому без наклювника?" У Києві чоловік вигулював голуба на повідку (відео)

Чоловік, мабуть, завів собі голуба як домашнього вихованця і розсмішив мережу.

Багатьом людям хоч раз у житті хотілося завести собі якогось екзотичного вихованця, щоб виділитись на тлі любителів собак та котів. Однак оскільки дозволити собі утримувати таку тварину може далеко не кожен, то декому доводиться імпровізувати. Так один із мешканців Києва вирішив блиснути оригінальністю і завів собі голуба.

Кадри вигулу домашнього улюбленця миттєво розлетілися мережею.

Зазначається, що чоловіка з голубом на повідку помітили на Сирці у Києві.

Незрозуміло чому місцевий житель вирішив завести собі саме голуба, але схоже тварина не сильно заперечувала проти компанії людини.

Варто відзначити, що птахи не так вже й рідко живуть у будинках людей, як домашній улюбленець. Так ті ж власники папуг можуть з упевненістю заявити, що їх вихованці приносять стільки ж радості, як і звичніші кішки або собаки.

Крім того, деякі з них можуть робити те, що не можуть чотирилапі. Наприклад, один папуга навчився користуватися розумною колонкою, за допомогою якої замовляє їжу та включає світло в кімнаті.