Укр

Дореформировались: в школе Киева уборщица подралась с поварами из-за несвежих котлет

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На новое питание школьники перешли с 1 января 2022 года Новость обновлена 20 января 2022, 15:47
На новое питание школьники перешли с 1 января 2022 года

Персонал столовой хотел выдать детям несвежие котлеты.

Подход к формированию меню в школах и детских садах Украины должен был измениться во всех учебных заведениях, однако не все оказались к этому готовы. А в одной из столичных школ котлеты вообще стали причиной драки между поварами и уборщицей.

Об инциденте сообщили на Facebook-странице Los Solomas Kyiv.

Речь идет о Киевской школе №221, которая находится по улице Кудряшова, 12/14 в Соломенском районе.

Родители учащихся школы №221 в Киеве жалуются на качество питания детей
Родители учащихся школы №221 в Киеве жалуются на качество питания детей
Учебное заведение находится в Соломенском районе столицы
Учебное заведение находится в Соломенском районе столицы

Сначала родителям школьников сообщили, что на несколько дней в учебном заведении прекращается питание детей. Причин этого поначалу не называли. Затем стало известно, что 18 января в школьной столовой подрались повара с уборщицей. В спор пришлось вмешиваться директору школы.

Выяснилось, что повара планировали повторно использовать котлеты, раздав их детям, а уборщица считала это неприемлемым. Между работниками возникла словесная перепалка, впоследствии переросшая в драку. Свидетелями этого инцидента стали учащиеся младших классов и одна из мам, которая и сообщила об этом в родительском чате.

Сообщения из родительского чата
Сообщения из родительского чата

Инцидент не на шутку обеспокоил родителей учеников этой школы и они решили предать его огласке, ведь вопрос касается качества питания детей. Учебное заведение при этом, по словам родителей, проблему умалчивает.

Напомним, что с 1 января 2022 года в Украине реформировали школьное питание. Инициатором проекта стала супруга президента Украины Елена Зеленская. Нововведения не обошлись без критики со стороны граждан. На что Зеленская ответила, что вся проблема в советских "традициях", укоренившихся в головах людей.

Теги:
#Школа #Київ #Харчування #Реформа питания
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