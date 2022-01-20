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Дореформувалися: у школі Києва прибиральниця побилася з кухарями через несвіжі котлети

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На нове харчування школярі перейшли з 1 січня 2022 року Новина оновлена 20 січня 2022, 15:47
На нове харчування школярі перейшли з 1 січня 2022 року

Персонал їдальні хотів повторно видати дітям несвіжі котлети.

Підхід до формування меню у школах та дитячих садочках України мали змінити у всіх навчальних закладах, однак не всі виявилися до цього готовими. А в одній зі столичних шкіл котлети взагалі стали причиною бійки між кухарями та прибиральницею.

Про інцидент повідомили на Facebook-сторінці Los Solomas Kyiv.

Мова йде про Київську школу № 221, яка знаходиться по вулиці Кудряшова, 12/14 у Солом’янському районі

Батьки учнів школи №221 у Києві скаржаться на якість харчування дітей
Батьки учнів школи №221 у Києві скаржаться на якість харчування дітей
Навчальний заклад знаходиться у Солом'янському районі столиці
Навчальний заклад знаходиться у Солом'янському районі столиці

Зазначається, що спочатку батькам школярів повідомили, що на декілька днів у навчальному закладі припиняється харчування дітей. Причин цього спочатку не називали. Потім стало відомо, що 18 січня у шкільній їдальні побилися кухарі з прибиральницею. У суперечку довелося втручатися директору школи.

З’ясувалося, що кухарі планували повторно використати котлети, роздавши їх дітям, а прибиральниця вважала це неприйнятним. Між працівниками виникла словесна перепалка, що згодом переросла у бійку. Свідками цього інциденту стали учні молодших класів та одна з мам, яка і повідомила про це у батьківському чаті.

Повідомлення з батьківського чату
Повідомлення з батьківського чату

Інцидент не на жарт стурбував батьків учнів цієї школи та вони вирішили надати йому розголосу, адже питання стосується якості харчування дітей. Навчальний заклад при цьому, за словами батьків, проблему замовчує.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року в Україні реформували шкільне харчування. Ініціатором проєкту стала дружина президента України Олена Зеленська. Нововведення не обійшлися без критики з боку громадян. На що Зеленська відповіла, що вся проблема у радянських "традиціях", які вкоренилися у головах людей.

Теги:
#Школа #Київ #Харчування #Реформа харчування
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