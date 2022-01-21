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Был судим за изнасилование: что известно о пенсионере, которого обвинили в похищении молодой киевлянки (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В Киеве пенсионер похитил 25-летнюю девушку Новость обновлена 21 января 2022, 15:12
В Киеве пенсионер похитил 25-летнюю девушку

В деле появился свидетель, уверяющий, что "все было не так!"

Столичные правоохранители задержали 62-летнего мужчину, который сейчас находится под подозрением в совершении тяжких преступлений: он похитил 25-летнюю молодую женщину и в течение двух дней насильно удерживал ее в своей квартире, постоянно применяя силу и вступая с ней в половое сношение. По крайней мере, так правоохранителям рассказала сама потерпевшая. У копов появились новые факты, отрицающие слова заявительницы, ведь в квартире в тот момент находился еще один мужчина и он уверяет, что все было не так.

Как сообщает издание "OBOZREVATEL", 25-летняя киевлянка познакомилась с подозреваемым в магазине. Она якобы бы спросила у него, где поблизости можно найти туалет, а он предложил воспользоваться уборной у него дома, на что девушка согласилась.

Когда они вошли в дом, по словам женщины, пенсонер закрыл за ней дверь и несколько раз ударил по голове.

В настоящее время по указанному факту проводится досудебное расследование. Мужчину задержали.

Подозреваемый 62-летний мужчина
Подозреваемый 62-летний мужчина

Как было установлено в дальнейшем, 62-летний житель столицы Андрей Деревянчук неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, незаконное обращение с оружием и за изнасилование. В октябре 2021 года его задержали за нарушение ПДД, когда тот находился за рулем "Мазды" нетрезвым и без прав. В декабре на него пожаловались соседи, якобы из-за шума в квартире, а в январе он уже успел попасться на краже.

Андрей Деревянчук
Андрей Деревянчук

В настоящее время уроженец Умани проживает в собственной квартире, расположенной в многоэтажке на Харьковском шоссе. Одну из комнат сдает мужчине, приехавшему в Киев на заработки.

Карта, где указано место жительства возможного насильника
Карта, где указано место жительства возможного насильника

Именно этот человек уверяет правоохранителей, что информация, которую предоставила копам, якобы пострадавшая от рук Деревянчука девушка — ложь.

По словам мужчины известно, что эту квартиру ему посоветовал снять риелтор. Чем занимался владелец дома он никогда не интересовался, мол, много работы — не до того. Но в тот день таксист находился дома, отпросился с работы, ведь упал и сильно разбил лицо. Также он сообщил, что ему известно, что владелец квартиры и заявительница познакомились возле "Сильпо". Вроде бы она туда зашла за пивом.

Затем они пришли в квартиру вместе. Она рассказала мужчинам, что имеет троих детей и проживает в столице. После осталась на ночлег. В течение двух дней жила в квартире, а Деревянчук даже покупал ей шампанское. Вместе пили кофе и чай, и все было нормально. Когда женщина собралась идти домой, Андрей предложил ее провести и та согласилась, ведь живет неподалеку.

Дом, где женщина провела два дня
Дом, где женщина провела два дня

По словам арендатора, за эти два дня в квартире все было тихо и мирно, никаких криков и шума, ведь "соседи уже давно заявили бы".

Таксист также отметил, что после того, как Деревянчука задержали, его также доставили в участок и допросили. На вопрос: почему все-таки девушка написала заявление — предполагает, что могла побояться сожителя, ведь загуляла на два дня.

Также журналистам удалось установить, что гражданский муж пострадавшей работает вместе с ней в магазине. Она – кассир, а он – охранник. В тот день молодую женщину домой действительно провел Деревянчук, а после этого именно ее сожитель позвонил в полицию и сообщил, что ее насильственно удерживали и жестоко издевались.

Теперь в этом запутанном деле будет разбираться полиция.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в России мужчина вступил в половое сношение с несовершеннолетней, пока ее матери не было дома. А когда об инциденте узнали, злоумышленник скрылся от наказания за совершенное на дереве. К задержанию подозреваемого правоохранителям пришлось привлекать бойцов ГСЧС.

Теги:
#Задержание #Издевательства #Київ #Зґвалтування
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