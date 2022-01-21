Был судим за изнасилование: что известно о пенсионере, которого обвинили в похищении молодой киевлянки (фото)

В деле появился свидетель, уверяющий, что "все было не так!"

Столичные правоохранители задержали 62-летнего мужчину, который сейчас находится под подозрением в совершении тяжких преступлений: он похитил 25-летнюю молодую женщину и в течение двух дней насильно удерживал ее в своей квартире, постоянно применяя силу и вступая с ней в половое сношение. По крайней мере, так правоохранителям рассказала сама потерпевшая. У копов появились новые факты, отрицающие слова заявительницы, ведь в квартире в тот момент находился еще один мужчина и он уверяет, что все было не так.

Как сообщает издание "OBOZREVATEL", 25-летняя киевлянка познакомилась с подозреваемым в магазине. Она якобы бы спросила у него, где поблизости можно найти туалет, а он предложил воспользоваться уборной у него дома, на что девушка согласилась.

Когда они вошли в дом, по словам женщины, пенсонер закрыл за ней дверь и несколько раз ударил по голове.

В настоящее время по указанному факту проводится досудебное расследование. Мужчину задержали.

Подозреваемый 62-летний мужчина

Как было установлено в дальнейшем, 62-летний житель столицы Андрей Деревянчук неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, незаконное обращение с оружием и за изнасилование. В октябре 2021 года его задержали за нарушение ПДД, когда тот находился за рулем "Мазды" нетрезвым и без прав. В декабре на него пожаловались соседи, якобы из-за шума в квартире, а в январе он уже успел попасться на краже.

Андрей Деревянчук

В настоящее время уроженец Умани проживает в собственной квартире, расположенной в многоэтажке на Харьковском шоссе. Одну из комнат сдает мужчине, приехавшему в Киев на заработки.

Карта, где указано место жительства возможного насильника

Именно этот человек уверяет правоохранителей, что информация, которую предоставила копам, якобы пострадавшая от рук Деревянчука девушка — ложь.

По словам мужчины известно, что эту квартиру ему посоветовал снять риелтор. Чем занимался владелец дома он никогда не интересовался, мол, много работы — не до того. Но в тот день таксист находился дома, отпросился с работы, ведь упал и сильно разбил лицо. Также он сообщил, что ему известно, что владелец квартиры и заявительница познакомились возле "Сильпо". Вроде бы она туда зашла за пивом.

Затем они пришли в квартиру вместе. Она рассказала мужчинам, что имеет троих детей и проживает в столице. После осталась на ночлег. В течение двух дней жила в квартире, а Деревянчук даже покупал ей шампанское. Вместе пили кофе и чай, и все было нормально. Когда женщина собралась идти домой, Андрей предложил ее провести и та согласилась, ведь живет неподалеку.

Дом, где женщина провела два дня

По словам арендатора, за эти два дня в квартире все было тихо и мирно, никаких криков и шума, ведь "соседи уже давно заявили бы".

Таксист также отметил, что после того, как Деревянчука задержали, его также доставили в участок и допросили. На вопрос: почему все-таки девушка написала заявление — предполагает, что могла побояться сожителя, ведь загуляла на два дня.

Также журналистам удалось установить, что гражданский муж пострадавшей работает вместе с ней в магазине. Она – кассир, а он – охранник. В тот день молодую женщину домой действительно провел Деревянчук, а после этого именно ее сожитель позвонил в полицию и сообщил, что ее насильственно удерживали и жестоко издевались.

Теперь в этом запутанном деле будет разбираться полиция.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в России мужчина вступил в половое сношение с несовершеннолетней, пока ее матери не было дома. А когда об инциденте узнали, злоумышленник скрылся от наказания за совершенное на дереве. К задержанию подозреваемого правоохранителям пришлось привлекать бойцов ГСЧС.