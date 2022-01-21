Був судимий за зґвалтування: що відомо про пенсіонера, якого звинуватили у викраденні молодої киянки (фото)

У справі з`явився свідок, який запевняє, що "все було не так!"

Устолиці правоохоронці затримали 62-річного чоловіка, який зараз перебуває під підозрою у скоєнні тяжких злочинів: він викрав 25-річну молоду жінку та упродовж двох днів сильміць утримував її в своїй квартирі, постійно застосовуючи силу та вступаючи із нею у статеві зносини. Принаймні так правоохоронцям розповіла сама потерпіла. Натомість у копів зявилися нові факти, які заперечують слова заявниці, адже в квартирі в той момент знаходився ще один чоловік і він запевняє, що все було не так.

Як повідомляє видання "OBOZREVATEL", 25-річна киянка познайомилася із підозрюваним у магазині. Вона начебто спитала у нього, де поблизу можна знайти вбиральню, а він запропонував скористатися туалетом у нього вдома. Дівчина дала згоду.

Коли вони зайшли до помешкання, за словами жінки, чоловік зачинив за нею двері та кілька разів ударив по голові.

Зараз за вказаним фактом проводиться досудове розслідування. Чоловіка затримали.

Підозрюваний 62-річний чоловік

Як було з`ясовано в подальшому, 62-річний мешканець столиці Андрій Дерев'янчук неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та зґвалтування. У жовтні 2021 року його затримали за порушення ПДР, коли той перебував за кермом "Мазди" нетверезий і без прав. У грудні на нього поскаржилися сусіди, нібито через шум у квартирі, а у січні він вже встиг попастися на крадіжці.

Андрій Дерев'янчук

Наразі уродженець Умані проживає у власній квартирі, розташованій в багатоповерхівці на Харківському шосе. Одну з кімнат здає чоловіку, який приїхав до Києва на заробітки.

Карта, де вказано місце проживання можливого ґвалтівника

Саме ця людина запевняє правоохоронців, що інформація, яку надала нібито постраждала від рук Дерев'янчука дівчина — брехня.

За словами чоловіка відомо, що цю квартиру йому порадив винайняти рієлтор. Чим займався власник помешкання він ніколи не цікавився, мовляв, має багато роботи — не до того. Але в той день таксист знаходився вдома, відпросився з роботи, адже впав і сильно розбив обличчя. Також він повідомив, що йому відомо, що власник квартири та заявниця познайомилися біля "Сільпо". Начебто вона туди зайшла за пивом.

Потім вони прийшли у квартиру разом. Вона розповіла чоловікам, що має трьох дітей і проживає у столиці. Після залишилася на ночівлю. Упродовж двох днів жила в квартирі, а Дерев'янчук навіть купляв їй шампанське. Разом пили каву та чай і все було нормально. Коли жінка зібралася йти додому, Андрій запропонував її провести — та погодилася, адже живе недалеко.

Будинок, де жінка провела два дні

За словами орендаря, упродовж цих двох днів у квартирі все було тихо і мирно, жодних криків та галасу, адже сусіди вже давно заявили б.

Таксист також відзначив, що після того, як Дерев'янчука затримали, його також доправили у відділок та допитали. На питання: чому ж все таки дівчина написала заяву — припускає, що могла побоятися чоловіка, адже загуляла аж на два дні.

Також журналістам вдалося встановити, що громадянський чоловік постраждалої працює разом із нею в магазині. Вона — касир, а він — охоронець. Молоду жінку того дня додому й справді провіві Дерев`янчук, а після того саме співмешканець киянки подвзонив до поліції та повідомив, що її насильно утримували та жорстоко знущалися.

Тепер у цій заплутаній справі розбиратиметься поліція.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Росії чоловік вступив у статеві зносини з неповнолітньою, поки її матері не було вдома. А коли про інцидент дізналися, зловмисник сховався від покарання за вчинене на дереві. До затримання підозрюваного правоохоронцям довелося залучати бійців ДСНС.