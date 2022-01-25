В центре Киева мужчина на глазах полиции размахивал автоматом: стычку сняли на видео
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На месте работали спецназ и следователи.
В Киеве в Шевченковском районе на улице Владимирской, 23 произошла стычка между мужчинами, в ходе которой один из них сделал несколько выстрелов в воздух.
Конфликт наблюдали водители, которые проезжали мимо.
Как выяснилось позднее стычка стала недоразумением — активисты якобы хотели наклеить наклейку на здание обмена валют. По предварительным данным полиции, сотрудники охранной фирмы вошли в помещение банка, в нем в это время была другая группа. У них возник конфликт. Стрелял в воздух — пострадавших нет.
Двух активных участников инцидента привезли в райуправление полиции Шевченковского района. Начато уголовное производство по статье хулиганство.
Одним из участников стал активист Кристиан Ударов, который в Facebook написал, что на него и участников движения "Украинский стяг" "напали титушки". ЧП произошло неподалеку от управления Службы безопасности Украины. На той же улице находится главное управление полиции в Киеве.
Ударова до этого замечали в погромах ночных клубов и баров в Киеве под предлогом борьбы с наркопритонами.
Ранее "Телеграф" писал про стрельбу в отеле в Буковеле — двое мужчин развлекались выстрелами из травматического оружия.
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