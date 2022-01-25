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У центрі Києва чоловік на очах поліції розмахував автоматом: сутичку зняли на відео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кадр із відео Новина оновлена 25 січня 2022, 17:48
Кадр із відео

На місці працювали спецназ та слідчі.

У Києві у Шевченківському районі на вулиці Володимирській, 23 відбулася сутичка між чоловіками, під час якої один із них зробив кілька пострілів у повітря.

Місце події на карті
Місце події на карті

Конфлікт спостерігали водії, які проїжджали повз.

Як з’ясувалося, пізніше сутичка стала непорозумінням — активісти нібито хотіли наклеїти наклейку на будівлю обміну валют. За попередніми даними поліції, співробітники охоронної фірми увійшли до приміщення банку, в ньому в цей час була інша група. У них виник конфлікт. Стріляли у повітря – постраждалих немає.

Двох активних учасників інциденту привезли до райуправління поліції Шевченківського району. Розпочато кримінальне провадження за статтею хуліганство.

Одним із учасників став активіст Крістіан Ударов, який у Facebook написав, що на нього та учасників руху "Український стяг" "напали тітушки". НП сталася неподалік управління Служби безпеки України. На тій же вулиці знаходиться головне управління поліції у Києві.

Повідомлення Ударова
Повідомлення Ударова

Ударова до цього помічали в погромах нічних клубів та барів у Києві під приводом боротьби з наркопритонами.

Раніше "Телеграф" писав про стрілянину в готелі в Буковелі — двоє чоловіків розважалися пострілами з травматичної зброї.

Теги:
#Київ #Поліція #Стрільба
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