"Вот вам и свобода слова": под телеканалом "Наш" собрались неизвестные (видео)

Митингующим не нравится политика канала — они называют ее антиукраинской

Во вторник, 1 февраля, группа молодых людей в масках попытались проникнуть на территорию телеканала "Наш". Их продвижение внутрь остановила охрана, однако активисты по-прежнему находятся рядом с офисом.

Подробности сообщает "Телеграф", основываясь на трансляции организации "Неизвестный патриот" и заявлениях журналистов канала "Наш".

Отметим, что все началось с попытки одного из активистов "Неизвестно патриота" попасть на прямой эфир телеканала. Он прошел к офису медиа вместе с группой пожилых женщин, однако вскоре его попросили покинуть территорию.

Главной причиной такого поведения назвали его нахождение на территории другого предприятия, а не канала. Отметим, что рядом с офисом "Нашего" располагается проходная Киевского электротехнического завода "Транс Сигнал". При этом женщины остались ожидать своей очереди зайти в студию телеканала.

Место расположения офиса телеканала "Наш" в Киеве

Такая несправедливость возмутила большинство членов "Неизвестного патриота". В какой-то момент молодые люди попытались с боем прорваться внутрь офиса медиа, однако их остановила охрана. В настоящее время активисты продолжают находиться рядом со зданием телеканала, размахивая флагами со своей символикой.

Их главная претензия — пророссийские нарративы, которые регулярно высказываются в эфире "Нашего".

"Они хотят слушать женщин, которые рассказывают, что любят Рабиновича и других ватных ур*дов, любят Надю Савченко, а вот патриотов они слушать не хотят. Вот вам и свобода слова!" — заявил в прямом эфире один из представителей организации "НП".

Представители телеканала "Наш" уже заявили, что происходящее является давлением на свободу слова. Также они считают свое медиа единственным "оппозиционным" в стране — после закрытия телеканалов "NewsOne", "112 Украина", "Zik" и "Перший Незалежний". Попытки неизвестных прорваться в студию "Нашего" журналисты обсуждают вместе с гостями в прямом эфире.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что новые санкции, связанные с бизнесом нардепа Виктора Медведчука, накануне Нового Года распространились и на телеканал "Перший незалежний". Как известно, это медиа было основано журналистами трех телеканалов, чью работу заблокировали в связи с их пропагандистской и пророссийской позицией.