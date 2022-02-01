"От вам і свобода слова": під телеканалом "Наш" зібралися невідомі (відео)

Мітингувальникам не подобається політика каналу — вони називають її антиукраїнською

У вівторок, 1 лютого, гурт молодих людей у масках спробували проникнути на територію телеканалу "Наш". Їхнє просування всередину зупинила охорона, проте активісти, як і раніше, знаходяться поряд з офісом.

Подробиці повідомляє "Телеграф", ґрунтуючись на трансляції організації "Невідомий патріот" та заявах журналістів каналу "Наш".

Зазначимо, що все почалося зі спроби одного з активістів "Невідомого патріота" потрапити на прямий ефір телеканалу. Він пройшов до офісу медіа разом із групою літніх жінок, проте незабаром його попросили залишити територію.

Головною причиною такої поведінки назвали його перебування на території іншого підприємства, а не каналу. Зазначимо, що поряд з офісом "Нашого" розташована прохідна Київського електротехнічного заводу "Транс Сигнал". При цьому жінки залишилися чекати своєї черги, аби зайти до студії телеканалу.

Місце розташування офісу телеканалу "Наш" у Києві

Така несправедливість обурила більшість членів "Невідомого патріота". Якоїсь миті молоді люди спробували з боєм прорватися всередину офісу медіа, проте їх зупинила охорона. Наразі активісти продовжують перебувати поряд із будівлею телеканалу, розмахуючи прапорами зі своєю символікою.

Їхня головна претензія — проросійські наративи, які регулярно висловлюються в ефірі "Нашого".

"Вони хочуть слухати жінок, які розповідають, що люблять Рабиновича та інших ватних потв*р, люблять Надю Савченко, а от патріотів вони слухати не хочуть. Ось вам і свобода слова!" — заявив у прямому ефірі один із представників організації "НП".

Представники телеканалу "Наш" вже заявили, що те, що відбувається, є тиском на свободу слова. Також вони вважають своє медіа єдиним "опозиційним" у країні — після закриття телеканалів "NewsOne", "112 Україна", "Zik" та "Перший Незалежний". Спроби невідомих прорватися до студії "Нашого" журналісти обговорюють разом із гостями у прямому ефірі.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що нові санкції, пов’язані з бізнесом нардепа Віктора Медведчука, напередодні Нового Року поширилися і телеканал "Перший незалежний". Як відомо, це медіа було засноване журналістами трьох телеканалів, чию роботу заблокували у зв’язку з їхньою пропагандистською та проросійською позицією.