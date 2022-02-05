Укр

В Киеве женщина и ее 17-летняя коллега заставляли маленьких девочек сниматься в кино для взрослых (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В столице разоблачена женщина, которая производила и сбывала кино для взрослых с участием детей Новость обновлена 05 февраля 2022, 09:57
В столице разоблачена женщина, которая производила и сбывала кино для взрослых с участием детей

Женщины поставляли соответствующие видеоматериалы за границу

В столице представители правоохранительных органов задержали 30-летнюю уроженку Николаевской области и ее 17-летнюю сообщницу, которые принуждали малолетних детей к съемке в фильмах для взрослых. В запрещенном видео принуждали сниматься 9-летнюю и 11-летнюю девочек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, информация о продаже запрещенного законом контента в виде фотографий и видео с участием малолетних в Интернет-сети поступила в украинскую полицию от иностранных копов.

Старшей преступнице и ее несовершеннолетней коллеге уже сообщили о подозрении. Согласно действующему украинскому законодательству, злоумышленницам теперь может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 15 лет. Решения по избранию меры пресечения будут приниматься в суде.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Днепре женщина производила видео для взрослых с участием маленьких детей. За изнасилование малолетних и соответствующую съемку процесса суд приговор злоумышленнице 9 лет тюрьмы.

Также напомним, как в столице разоблачили похитившего пенсионера, а после нескольких дней удерживал 25-летнюю женщину дома и жестоко издевался над ней: применял силу, связывал, поджигал волосы и насиловал ее.

Теги:
#Прокуратура #Несовершеннолетняя #Преступления против детей #Київ
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