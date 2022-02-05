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У Києві жінка та її 17-річна "колега" змушували маленьких дівчаток зніматися в кіно для дорослих (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У столиці викрито жінку, яка виготовляла та збувала кіно для дорослих за участю дітей Новина оновлена 05 лютого 2022, 09:57
У столиці викрито жінку, яка виготовляла та збувала кіно для дорослих за участю дітей

Жінки поставляли відповідні відеоматеріали за кордон

У столиці представники правоохоронних органів затримали 30-річну уродженку Миколаївської області та її 17-річну спільницю, примушували малолітніх дітей до зйомки у фільмах для дорослих. У відео примушували зніматися 9-річну та 11-річну дівчаток.

Як повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва, інформація щодо продажу забороненого законом контенту у вигляді фотографій та відео за участі малолітніх в Internet-мережу надійшла до української поліції від іноземних копів.

Старшій зловмисні та її неповнолітній колезі вже повідомили про підозру. Згідно з чинним українським законодавством зловмисницям тепер може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 15 років. Рішення щодо обрання запобіжного заходу прийматимуть у суді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Дніпрі жінка виготовляла відео для дорослих за участі маленьких дітей. За зґвалтування малолітніх та відповідну зйомку процесу суд присуд зловмисниці 9 років ув'язнення.

Також нагадаємо, як у столиці викрили пенсіонера, який викрав, а після упродовж кількох днів утримував 25-річну жінку вдома та жорстоко знущався з неї: застосовував силу, зв'язував, підпалював волосся та ґвалтував її.

Теги:
#Прокуратура #Неповнолітня #Злочини проти дітей #Київ
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