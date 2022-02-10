В Офисе генпрокурора обустроили лаундж-зону для прокуроров со стульями по $100: эксклюзивные фото

Дизайн для лаунж-зоны подобрали очень хороший.

В Офисе генерального прокурора Украины несколько дней назад открыли новую лаундж-зону, которую используют в качестве столовой работники органа. Только стулья в этом помещении стоят около 100$.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа", посетивший комнату отдыха.

Известно, что новая комната отдыха в Офисе генпрокурора была открыта несколько дней назад, однако в ней уже успели побывать и представители ведомства, и журналисты. Находится лаунж-зона для прокуроров в Киеве по улице Резницкой, 13/15.

Кроме дорогих стульев, лаунж-зону оборудовали деревянными столиками, диванами с мягкой обшивкой и светильниками в стиле лофт.

К слову, стулья по дизайну похожи на скандинавский бренд Gubi, основанный в Копенгагене. Продукция этого производителя, стулья в частности, стартуют от 800$ (более 22 тысяч гривен) за штуку. Однако дизайнер в комментарии нашему изданию пояснил, что обшивка на этих стульях не является фирменной и свидетельствует о том, что это китайская подделка.

Похожие стулья скандинавского производителя стоят в пределах 800-900$

Дизайнер уверена, что стулья в офисе генпрокурора не бренд Gubi

Однако даже подделка на бренд Gubi стоит в Украине около 100$ (2800 гривен) за стул.

В интернет-магазинах стулья как в ОГП стоят около 100$

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве посреди бела дня совершили нападение на помощника генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. На Зураба Адеишвили напали четыре мужчины, это связывают с его деятельностью в Грузии.