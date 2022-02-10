В Офісі генпрокурора облаштували лаундж-зону для прокурорів зі стільцями по $100: ексклюзивні фото
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Дизайн для лаунж-зони підібрали досить гарний.
В Офісі генерального прокурора України кілька днів тому відкрили нову лаундж-зону, яку використовують як їдальню працівники органу. Лише стільці у цьому приміщенні коштують близько 100$.
Про це повідомив кореспондент "Телеграфу", який відвідав кімнату відпочинку.
Відомо, що нову кімнату відпочинку в Офісі генпрокурора відкрили кілька днів тому, однак у ній вже встигли побувати й представники відомства, й журналісти. Знаходиться лаунж-зона для прокурорів у Києві на вулиці Різницькій, 13/15.
Крім дорогих стільців, лаунж-зону обладнали дерев’яними столиками, диванами з м’якою обшивкою та світильниками у стилі лофт.
До речі, стільці за дизайном схожі на скандинавський бренд Gubi, який був заснований у Копенгагені. Продукція цього виробника, стільці зокрема, стартують від 800$ (понад 22 тисячі гривень) за штуку. Однак, дизайнер у коментарі нашому виданню пояснив, що обшивка на цих стільцях не є фірмовою і свідчить про те, що це китайська підробка.
Однак, навіть підробка на бренд Gubi коштує в Україні близько 100$ (2800 гривень) за стілець.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві посеред білого дня здійснили напад на помічника генерального прокурора України Ірини Венедиктової. На Зураба Адеішвілі напали четверо чоловіків, це пов'язують з його діяльністю в Грузії.
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