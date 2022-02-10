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В Офісі генпрокурора облаштували лаундж-зону для прокурорів зі стільцями по $100: ексклюзивні фото

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
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В ОГП відкрили нову кімнату відпочинку для прокурорів Новина оновлена 10 лютого 2022, 10:33
В ОГП відкрили нову кімнату відпочинку для прокурорів

Дизайн для лаунж-зони підібрали досить гарний.

В Офісі генерального прокурора України кілька днів тому відкрили нову лаундж-зону, яку використовують як їдальню працівники органу. Лише стільці у цьому приміщенні коштують близько 100$.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфу", який відвідав кімнату відпочинку.

Відомо, що нову кімнату відпочинку в Офісі генпрокурора відкрили кілька днів тому, однак у ній вже встигли побувати й представники відомства, й журналісти. Знаходиться лаунж-зона для прокурорів у Києві на вулиці Різницькій, 13/15.

Крім дорогих стільців, лаунж-зону обладнали дерев’яними столиками, диванами з м’якою обшивкою та світильниками у стилі лофт.

До речі, стільці за дизайном схожі на скандинавський бренд Gubi, який був заснований у Копенгагені. Продукція цього виробника, стільці зокрема, стартують від 800$ (понад 22 тисячі гривень) за штуку. Однак, дизайнер у коментарі нашому виданню пояснив, що обшивка на цих стільцях не є фірмовою і свідчить про те, що це китайська підробка.

Схожі стільці скандинавського виробника коштують у межах 800-900$
Схожі стільці скандинавського виробника коштують у межах 800-900$
Дизайнер впевнена, що стільці в Офісі генпрокурора не бренд Gubi
Дизайнер впевнена, що стільці в Офісі генпрокурора не бренд Gubi

Однак, навіть підробка на бренд Gubi коштує в Україні близько 100$ (2800 гривень) за стілець.

В інтернет-магазинах стільці як в ОГП коштують близько 100$
В інтернет-магазинах стільці як в ОГП коштують близько 100$

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві посеред білого дня здійснили напад на помічника генерального прокурора України Ірини Венедиктової. На Зураба Адеішвілі напали четверо чоловіків, це пов'язують з його діяльністю в Грузії.

Теги:
#Дизайн #Лаунж-зона #Київ #Офіс Генпрокурора
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