Протесты фоповцев под Радой: полиция оттеснила митингующих, начались столкновения (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 120
Предприниматели снова организовали митинг, не обошлось без столкновений.
В четверг, 17 февраля, под стенами Верховной Рады снова митингуют предприниматели.
Как сообщает фотокорреспондент "Телеграфа", предприниматели собрались еще в 9 утра. Под Радой стоят несколько сотен активистов, они держат в руках флаги с символикой движения "SaveФОП".
Участники акции все так же требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей, которое вступило в силу в этом году.
Перед зданием Рады в несколько рядов выстроились правоохранители. Они оттеснили митингующих.
После чего, полицейские начали оттеснять участников акции "SaveФОП" с улицы Грушевского в сторону Арсенальной. Активисты выкрикивают лозунги и бросают в силовиков транспаранты. Правоохранители же пытаются оттеснить митингующих, чтобы освободить движение.
Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф".
Отметим, протесты украинских бизнесменов продолжаются уже несколько месяцев. Все началось из-за того, что Верховная Рада приняла законопроект, который обязывает ФЛП использовать регистраторы расчетных операций.
Несмотря на расточку, с 1 января стали обязательным расчеты для предпринимателей на упрощенном налогообложении 2, 3, и 4 группы с помощью кассовых аппаратов.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-