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Протесты фоповцев под Радой: полиция оттеснила митингующих, начались столкновения (фото, видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Акция Save ФОП под Верховной Радой Новость обновлена 17 февраля 2022, 12:44
Акция Save ФОП под Верховной Радой

Предприниматели снова организовали митинг, не обошлось без столкновений.

В четверг, 17 февраля, под стенами Верховной Рады снова митингуют предприниматели.

Как сообщает фотокорреспондент "Телеграфа", предприниматели собрались еще в 9 утра. Под Радой стоят несколько сотен активистов, они держат в руках флаги с символикой движения "SaveФОП".

Участники акции все так же требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей, которое вступило в силу в этом году.

На митинг пришли несколько сотен активистов
На митинг пришли несколько сотен активистов
Акция ФОПовцев в Киеве
Акция ФОПовцев в Киеве
Акция ФОПовцев в Киеве
Акция ФОПовцев в Киеве

Перед зданием Рады в несколько рядов выстроились правоохранители. Они оттеснили митингующих.

Акция ФОПовцев в Киеве 17 февраля

После чего, полицейские начали оттеснять участников акции "SaveФОП" с улицы Грушевского в сторону Арсенальной. Активисты выкрикивают лозунги и бросают в силовиков транспаранты. Правоохранители же пытаются оттеснить митингующих, чтобы освободить движение.

Протест ФОПов под Радой перерос в столкновения с полицией
Протест ФОПов под Радой перерос в столкновения с полицией

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Отметим, протесты украинских бизнесменов продолжаются уже несколько месяцев. Все началось из-за того, что Верховная Рада приняла законопроект, который обязывает ФЛП использовать регистраторы расчетных операций.

Несмотря на расточку, с 1 января стали обязательным расчеты для предпринимателей на упрощенном налогообложении 2, 3, и 4 группы с помощью кассовых аппаратов.

Теги:
#Митинг #Кассовые аппараты #ФОП #протесты ФОП
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