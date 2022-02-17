Протесты фоповцев под Радой: полиция оттеснила митингующих, начались столкновения (фото, видео)

Предприниматели снова организовали митинг, не обошлось без столкновений.

В четверг, 17 февраля, под стенами Верховной Рады снова митингуют предприниматели.

Как сообщает фотокорреспондент "Телеграфа", предприниматели собрались еще в 9 утра. Под Радой стоят несколько сотен активистов, они держат в руках флаги с символикой движения "SaveФОП".

Участники акции все так же требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей, которое вступило в силу в этом году.

На митинг пришли несколько сотен активистов

Акция ФОПовцев в Киеве

Акция ФОПовцев в Киеве

Перед зданием Рады в несколько рядов выстроились правоохранители. Они оттеснили митингующих.

Акция ФОПовцев в Киеве 17 февраля

После чего, полицейские начали оттеснять участников акции "SaveФОП" с улицы Грушевского в сторону Арсенальной. Активисты выкрикивают лозунги и бросают в силовиков транспаранты. Правоохранители же пытаются оттеснить митингующих, чтобы освободить движение.

Протест ФОПов под Радой перерос в столкновения с полицией

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Отметим, протесты украинских бизнесменов продолжаются уже несколько месяцев. Все началось из-за того, что Верховная Рада приняла законопроект, который обязывает ФЛП использовать регистраторы расчетных операций.

Несмотря на расточку, с 1 января стали обязательным расчеты для предпринимателей на упрощенном налогообложении 2, 3, и 4 группы с помощью кассовых аппаратов.