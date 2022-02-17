Протести фопівців під Радою: поліція відтіснила мітингувальників, почалися зіткнення (фото, відео)

Підприємці знову організували мітинг, не обійшлося без зіткнень.

У четвер, 17 лютого, під стінами Верховної Ради знову мітингують підприємці.

Як повідомляє фотокореспондент "Телеграфу", підприємці зібралися ще о 9-й ранку. Під Радою стоять кілька сотень активістів, вони тримають у руках прапори із символікою руху "SaveФОП".

Учасники акції так само вимагають скасувати обов’язкове використання касових апаратів для фізосіб-підприємців, яке набуло чинності цього року.

На мітинг прийшли кілька сотень активістів

Акція ФОПівців у Києві

Акція ФОПівців у Києві

Перед будівлею Ради у кілька рядів вишикувалися правоохоронці. Вони відтіснили мітингувальників.

Акція ФОПівців у Києві 17 лютого

Після чого поліцейські почали відтісняти учасників акції "SaveФОП" з вулиці Грушевського у бік Арсенальної. Активісти вигукують гасла та кидають у силовиків транспаранти. Правоохоронці намагаються відтіснити мітингувальників, щоб звільнити рух.

Протест ФОПів під Радою переріс у зіткнення з поліцією

Фото та відео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Зазначимо, протести українських бізнесменів продовжуються вже кілька місяців. Все почалося через те, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який зобов’язує ФОП використати реєстратори розрахункових операцій.

Незважаючи на відстрочку, з 1 січня стали обов’язковими розрахунки для підприємців на спрощеному оподаткуванні 2, 3 та 4 групи за допомогою касових апаратів.