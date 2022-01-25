Сотні українців штурмують Раду, у Києві вивели спецназ: що сталося (ексклюзивне відео)

Активісти хочуть прорватися до Ради, проте їм протистоять правоохоронці: на відео потрапило побиття людини

У Києві, де 25 січня відбувається мітинг підприємців Save ФОП, сотні протестувальників намагаються прорватися до Верховної Ради України.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Штурм Ради Save ФОП

На момент виходу новини натовп штурмує стіни парламенту. Проте спецназу вдається утримувати активістів. Інформації про постраждалих наразі немає.

Акція ФОПівців у Києві

Втім, судячи з відео, правоохоронці застосували силу: вдарили та повалили на підлогу активіста.

Автор відео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Мітинги українських бізнесменів відбуваються через те, що ще два роки тому нардепи ухвалили законопроект, який зобов’язує ФОП використати реєстратори розрахункових операцій. Вже тоді почалися протести, після яких у Раді вирішили відстрочити касові апарати – до 1 січня 2022 року.

Зрештою, новий рік в Україні для ФОПів видався непростим. Нагадаємо, слідом за підвищенням мінімальної зарплати в Україні зросли податки. А по-друге, підприємців змусили повністю переходити на роботу з реєстраторами розрахункових операцій, що привело до масової відмови обладнання.

Крім того, голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев повідомив про нову ініціативу, яка може боляче вдарити по бізнесу. Про що йдеться і чому слова парламентаря викликали занепокоєння у бізнесу, розбирався "Телеграф".