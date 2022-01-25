Рус

Сотні українців штурмують Раду, у Києві вивели спецназ: що сталося (ексклюзивне відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
670
Під Радою багато активістів та правоохоронців Новина оновлена 25 січня 2022, 15:36
Під Радою багато активістів та правоохоронців

Активісти хочуть прорватися до Ради, проте їм протистоять правоохоронці: на відео потрапило побиття людини

У Києві, де 25 січня відбувається мітинг підприємців Save ФОП, сотні протестувальників намагаються прорватися до Верховної Ради України.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Штурм Ради Save ФОП

На момент виходу новини натовп штурмує стіни парламенту. Проте спецназу вдається утримувати активістів. Інформації про постраждалих наразі немає.

Акція ФОПівців у Києві

Втім, судячи з відео, правоохоронці застосували силу: вдарили та повалили на підлогу активіста.

Автор відео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Мітинги українських бізнесменів відбуваються через те, що ще два роки тому нардепи ухвалили законопроект, який зобов’язує ФОП використати реєстратори розрахункових операцій. Вже тоді почалися протести, після яких у Раді вирішили відстрочити касові апарати – до 1 січня 2022 року.

Зрештою, новий рік в Україні для ФОПів видався непростим. Нагадаємо, слідом за підвищенням мінімальної зарплати в Україні зросли податки. А по-друге, підприємців змусили повністю переходити на роботу з реєстраторами розрахункових операцій, що привело до масової відмови обладнання.

Крім того, голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев повідомив про нову ініціативу, яка може боляче вдарити по бізнесу. Про що йдеться і чому слова парламентаря викликали занепокоєння у бізнесу, розбирався "Телеграф".

Теги:
#Київ #Протест #Рада #ФОП
Під Радою багато активістів та правоохоронців
Суспільство
Сотні українців штурмують Раду, у Києві вивели спецназ: що сталося (ексклюзивне відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Під Радою багато активістів та правоохоронців
Сотні українців штурмують Раду, у Києві вивели спецназ: що сталося (ексклюзивне відео)
Дата публікації
Категорія
Законопроєктом пропонується покласти витрати на відновлення окупованих територій на РФ
Не сподобався Росії? Що не так із відкликаним законопроєктом про повернення окупованих територій
Дата публікації
Категорія
РЕБ Російської Федерації
Поблизу Харкова висадився новий батальйон Росії: навіщо він там
Дата публікації
Категорія
Карантин в Україні посилюють
В Україну повертається "червона зона" карантину: які обмеження почнуть запроваджувати вже з 27 січня
Дата публікації
Категорія
Олексія Морозова забили до смерті односельці у ніч проти 18 січня
Вибили зуби та намагалися вирізати язика: на Чернігівщині чоловіка жорстоко вбили на очах сусідів і дівчини (фото)