Сотни украинцев штурмуют Раду, в Киев вывели спецназ: что произошло (эксклюзивное видео)

Активисты хотят прорваться в Раду, однако им противостоят правоохранители: на видео попало избиение человека

В Киеве, где 25 января проходит митинг предпринимателей "Save ФОП", сотни протестующих пытаются прорваться в Верховную Раду Украины.

Об этом с места событий передает корреспондент "Телеграфа".

Штурм Рады Save ФОП

На момент выхода новости толпа штурмует стены парламента. Однако спецназу удается сдерживать активистов. Информации о пострадавших пока нет.

Акция ФОПовцев в Киеве

Впрочем, судя по видео, правоохранители применили силу: ударили и повалили на пол активиста.

Автор видео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Митинги украинских бизнесменов происходят из-за того, что еще два года назад нардепы приняли законопроект, который обязывает ФЛП использовать регистраторы расчетных операций. Уже тогда начались протесты, после которых в Раде решили отсрочить кассовые аппараты — до 1 января 2022 года.

В итоге, новый год в Украине для ФОПов выдался непростым. Напомним, следом за повышением минимальной зарплаты в Украине выросли налоги. А во-вторых, предпринимателей вынудили полностью переходить на работу с регистраторами расчетных операций, что ко всему прочему привело к массовому отказу оборудования.

Кроме того, председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил о новой инициативе, которая может больно ударить по бизнесу. О чем идёт речь и почему слова парламентария вызвали беспокойство у бизнеса, разбирался "Телеграф".