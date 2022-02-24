Авиаудар по Киеву: есть погибший и раненые (фото)

Российская авиация нанесла удар по военному городку в Киеве

После объявления Россией войны Украине российская военная авиация нанесла удар по Киеву, а именно по военному городку № 161 на Броварском проспекте в Деснянском районе столицы, в результате чего один человек погиб, еще шесть человек — ранены или пострадали.

Об этом в четверг, 24 февраля, утром сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Броварской, военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая. По предварительной информации один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших", — написал Геращенко в своем телеграм-канале.

Информацию, а также фотографии с места ЧП дала и Госслужба Украины по ЧС.

Разрушенное авиаударом здание

Так, согласно информации ГСЧС, сообщение о пожаре на территории воинской части поступило в 06:50 четверга.

"Как оказалось, возгорание произошло в 4-этажном административном здании воинской части: одно здание разрушены 3 и 4 этажи, повреждены 1 и 2 этажи, второе здание горит. Есть пострадавшие, бригады скорой помощи следуют (на место ЧП — ред.)", — говорится в сообщении спасателей.

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