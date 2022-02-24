Авіаудар по Києву: є загиблий та поранені (фото)

Російська авіація завдала удару по військовому містечку в Києві

Після оголошення Росією війни Україні російська військова авіація завдала удару по Києву, а саме по військовому містечку № 161 на Броварському проспекті в Деснянському районі столиці, внаслідок чого одна людина загинула, ще шість людей — поранені або постраждали.

Про це у четвер, 24 лютого, вранці повідомляє радник голови МВС України Антон Геращенко.

"Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка по попередній інформації є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих", — написав Геращенко у своєму телеграм-каналі.

Інформацію, а також фотографії з місця НП дала і Держслужба України з НС.

Зруйнована авіаударом будівля

Так, згідно з інформацією ДСНС, повідомлення про пожежу на території військової частини надійшло о 06.50 четверга.

"Як виявилося, загоряння сталося в 4-поверховій адміністративної будівлі військової частини: одна будівля зруйновано 3 та 4 поверхи, пошкоджено 1 та 2 поверхи, друга будівля горить. Є потерпілі, бригади швидкої медичної допомоги слідують (на місце НП — ред.)", — йдеться у повідомленні рятувальників.

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