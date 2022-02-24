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Комендантский час вводится в Киевской области: когда нельзя находиться на улице

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Автор
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Комендантский час вводится в Киевской области: когда нельзя находиться на улице Новость обновлена 24 февраля 2022, 19:18

В Киевской области вводится запрет на нахождение на улицах и в общественных местах в ночное время

Начиная с вечера четверга, 24 февраля, из-за нападения Российской Федерации на Украину в Киевской области вводится комендантский час.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Киевской области на странице в соцсети Фейсбук.

"Так, согласно указу президента Украины от 24 февраля 2022 года "О введении военного положения в Украине" на территории Киевской области введен комендантский час с 22:00 до 07:00 с 24 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

В связи с этим правоохранители обратились к жителям с призывом соблюдать установленные ограничения.

Комендантский час (запретное время) — запрет на нахождение на улицах и в общественных местах в определённое время суток лицам, не имеющим соответствующего разрешения, с целью установления и поддержания порядка, уменьшения количества жертв во время чрезвычайного положения, в военное время. За соблюдением запрета следят специально выделенные для этой цели подразделения войск или полиции государства.

Ранее комендантский час был введен в Киеве, Днепре, а также Харьковской и Черкасской областях.

Теги:
#Украина #Комендантский час #Киевская область #Россия #Война
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