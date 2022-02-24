Комендантська година вводиться на Київщині: коли не можна перебувати на вулиці

У Київській області вводиться заборона на перебування на вулицях та у громадських місцях у нічний час

Починаючи з вечора четверга, 24 лютого, через напад Російської Федерації на Україну в Київській області запроваджується комендантська година.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України у Київській області на сторінці у соцмережі Фейсбук.

"Так, згідно з указом президента України від 24 лютого 2022 року "Про запровадження військового стану в Україні" на території Київської області запроваджено комендантську годину з 22:00 до 07:00 з 24 лютого 2022 року", — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим правоохоронці звернулися до мешканців із закликом дотримуватись встановлених обмежень.

Комендантська година (заборонений час) — заборона перебування на вулицях та у громадських місцях у певний час доби особам, які не мають відповідного дозволу, з метою встановлення та підтримання порядку, зменшення кількості жертв під час надзвичайного стану у воєнний час. За дотриманням заборони слідкують спеціально виділені з цією метою підрозділи військ чи поліції держави.

Раніше комендантська година була введена у Києві, Дніпрі, а також Харківській та Черкаській областях.