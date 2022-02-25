В Киеве гремят взрывы в разных районах города: видео

Жители столицы проснулись около половины пятого утра из-за сильных взрывов

Около 4:20 утра пятницы, 25 февраля, в разных районах Киева были слышны сильные взрывы, что стало очередным фактом начавшегося накануне нападения России на Украину.

Всего жители города насчитали 6 взрывов.

Как сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко, источником взрывов является работа украинских противовоздушных сил по вражеским летательным аппаратам.

"Браво Украинским ПВО! Взрывы это были удары нашего ПВО по вражеским самолетам или беспилотникам!", — написал он в своем телеграм-канале.

Он отмечает, что действия ПВО были успешными и вражеская летательная машина была сбита.

Ранее со ссылкой CNN сообщали, что в 3 часа ночи в пятницу ожидаются ракетные удары по Киеву.

Комментируя эту информацию, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что "в данный момент такие удары рассматриваются, как "вероятные".

"Следует отметить, что мирным гражданам подобные удары угрожают с очень малой вероятностью. Бить будут по военным объектам", — написал Арестович на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, Военно-Воздушные силы ВСУ отчитались о количестве сбитой российской авиации в первый день нападения России.